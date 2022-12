﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Neuer Name für RTL-zwei-Serie ab Januar 2023?

Cindy, Sandra, Mali: Die Doku-Soap begleitet Bewohner aus dem Blockmacherring in Groß Klein. Demnächst kommen wieder Rostock-Folgen im Fernsehen. Auch an Drehorten wie Mannheimer Benz-Baracken und Magdeburg wird gedreht. Der Sendungstitel ist aus dem TV-Programm nicht wegzudenken. Aber was wird aus „Hartz und herzlich“, wenn das Bürgergeld kommt?

Rostock. Die Sozial-Doku spaltet die TV-Nation: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ hat viele Fans, aber auch Kritiker. Die Sendung auf RTL zwei hat den Blockmacherring der Hansestadt deutschlandweit bekannt gemacht und auch einige seiner Bewohner. Cindy, Sandra, Mali und Martin haben bundesweit Fans, die stets auf neue Folgen hoffen.

So turbulent der Alltag der Protagonisten sein mag, eines ist seit Beginn der Doku-Serie im Jahr 2018 unverändert: der Titel. Doch was wird aus „Hartz und herzlich“ ab kommendem Jahr? Schließlich löst am 1. Januar 2023 das Bürgergeld Hartz IV ab. Ändert RTL zwei nun den Namen der Sendung?

Die Sozialreportage „Hartz und herzlich“ verfolge den Anspruch, die soziale Realität von Menschen abzubilden, die am Rande der Gesellschaft in prekären Verhältnissen leben, sagt ein Sendersprecher. „Die geplante Einführung des Bürgergelds anstelle des Arbeitslosengelds II führt aus unserer Sicht zu keinem gravierenden Unterschied in Bezug auf das Leben dieser Menschen. Dennoch werden sich zukünftige Folgen auch mit der Fragestellung beschäftigen, ob das Leben der Protagonistinnen und Protagonisten gerechter und ihre Teilhabe an der Gesellschaft durch das neue Bürgergeld gefördert wird.“

Name bleibt, Rostock-Folgen als Wiederholung

Auf den gewohnten Titel müssen Fans der Sendung aber nicht verzichten. „Eine Namensänderung des Formats steht derzeit nicht im Raum“, so der RTL-zwei-Sprecher.

Ab 12. Dezember zeigt RTL zwei wieder Folgen aus Rostock. Gesendet werden die Episoden bis 16. Dezember täglich ab 13.55 Uhr. Dabei handelt es sich allerdings um Wiederholungen: Die Folgen feierten bereits im August TV- und RTL+-Premiere.

