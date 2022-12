﻿Rostocker Hauptbahnhof wird umgebaut: Was das für Reisende und Anwohner bedeutet

Rostock. Wer mit dem Zug von Rostock in Richtung Berlin oder Hamburg fahren möchte, muss sich für einige Zeit auf Zugausfälle, längere Fahrtzeiten und Schienenersatzverkehr einstellen. Das Gute an dieser Nachricht: Von manchen Ausfällen und Umleitungen in der Gegenwart abgesehen, passiert das frühestens 2026.

Am Dienstag stellte die Bahn AG in einer Online-Präsentation ihre Pläne für den großangelegten Umbau des Rostocker Hauptbahnhofs vor. Die Titel führt in die Irre, es geht bei diesem Projekt nicht um das Bahnhofsgebäude. Sondern vor allem um Gleis- und Stellwerkstechnik, die von 2026 bis 2029 erneuert werden soll. Und um neue Nachtabstellplätze für Fern- und Reisezüge. Eine Art großer Parkplatz für IC und ICE.

Abstellgleise hoffnungslos unterdimensioniert

„Das Betriebsprogramm stabilisieren und Störungen entgegenwirken“, laute das Ziel des Umbaus, erklärt Frank von Oppenkowski, Teamleiter Ost bei der Bahn-Planungsgesellschaft DB Engineering. Was kaum ein Fahrgast zurzeit in Rostock bemerkt: Die Betrieb am größten Bahnhof von MV ist kompliziert und folgt überholten, technischen Abläufen. Fernzüge, die über Nacht in Rostock bleiben, fahren dafür in den Seehafen oder nach Bramow, weil die Abstellgleise im Hauptbahnhof völlig unterdimensioniert sind. Der überfällige Umbau trage dazu bei, solche „Leerfahrten“ zu vermeiden und sei deshalb auch ökologisch sinnvoll. Dazu komme veraltete Stellwerkstechnik, die noch mit Relais arbeite und ebenfalls erneuert werden soll.

Zwei neue Abstellgleis-Anlagen sollen den „Parkplatzmangel“ beheben. Die größere mit sechs parallelen Gleisen entsteht in Richtung Südstadt an der Erich-Schlesinger-Straße. Hier sollen auch die Toilettenanlagen aufbereitet und Wasser nachgefüllt werden. Der andere Gleisanlage entsteht an der Herweghstraße. Vier Gleise breit, ohne Wasseraufbereitung. Zusätzlich soll eine zweite Zufahrt zu den Abstellgleisen gebaut werden.

Sechs Meter hohe Schallschutzwände geplant

Die Bahn stellte ihre Umbaupläne im Rahmen einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vor. Anwohner sind potenziell durch Lärm des Abstellgleisbetriebs betroffen. Der nächtliche Krach soll mit einer dreifachen Schallschutzwand auf ein erträgliches Maß gesenkt werden. Straße und Wohnhäuser werden von der jeweilige Abstellgleisanlage mit jeweils drei durchgängig sechs Meter hohen Wänden abgeschirmt. Damit würden die Geräusche „gravierend reduziert“, verspricht Planer Oppenkowski. Vor allem die zusätzliche, mittlere Wand mindere den Lärmpegel „immens“. Eine im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erforderliche „schalltechnische Untersuchung“ wird zurzeit vorbereitet.

Bis zum Baubeginn in etwas mehr als drei Jahren soll es weitere Bürgerbeteiligungen geben, unter anderen auch speziell an lärmbetroffene Anwohner gerichtet. Künftige Radschnellwege, die laut Planungen teils parallel zu den Schienentrassen verlaufen, werden durch den Bahnhofsumbau nicht beeinträchtigt, versichert der Schienenkonzern.

Rostocker Weichen werden in Berlin gestellt

Der Umbau der Stellwerkstechnik soll den Rostocker Hauptbahnhof ebenfalls erheblich aufwerten. An der Herweghstraße ist ein Neubau für ein digitales Stellwerk geplant. Im Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes sollen nach Fertigstellung Bahn-Mitarbeiter die Weichen für den Verkehrsknoten Rostock stellen. Zurzeit geschehe das noch von Berlin-Pankow aus, erklärt die Bahn. In Riekdahl und Dalwitzhof installiert die Bahn ebenfalls neue Stellwerktechnik. Die arbeite ferngesteuert, in neuen, eingeschossigen Gebäuden aus Betonfertigmodulen.

Maximal-Tempo 160 bleibt

Das Vorhaben ist ein weiterer Abschnitt im Gesamtausbau der Bahnstrecke Rostock-Neustrelitz-Berlin. Dazu zählen auch die Erneuerung der Goetheplatzbrücke, das neue Auto-Terminal in Seehafen und der 2020 abgeschlossene Umbau des Bahnhofs Warnemünde. Die maximale Reisegeschwindigkeit von 160 Km/h entlang der Strecke erhöht sich nicht. Dafür werden aber in Rostock bis 2030 die Voraussetzungen für den Deutschlandtakt geschaffen, der Fernzug-Verbindungen in alle Richtungen besser erreichbar machen soll.