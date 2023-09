Stadtverkehr

Straßensperrung in der Parkstraße. Nordwasser untersucht mit seinem Team das Ausmaß des Schadens.

In der Rostocker Parkstraße ist es am Dienstagmorgen an zwei Stellen zu einer Straßeneinsackung gekommen. Die Fahrbahn stadtauswärts ist gesperrt. Autofahrer sollen den Bereich weiträumig umfahren. Wie lange die Reparatur andauert, ist noch unklar.

