﻿Unglückskran kehrt nach Rostock zurück – und ist nur noch seinen Schrottpreis wert

Der Frachter „Meri“ passierte am Mittwochabend auf dem Weg nach Rostock die Holtenauer Hochbrücken.

Drei Wochen nach der folgenschweren Kollision mit den beiden Holtenauer Hochbrücken in Kiel hat der Unglückskran die Stadt an der Förde verlassen. Der Frachter „Meri“ erhielt am Mittwochabend die Freigabe für die Weiterfahrt. Das Schiff bringt den brandneuen Kran jetzt zum Recycling zurück nach Rostock ins Liebherr-Werk.

