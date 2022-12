﻿Laser Tag, Escape Rooms und mehr: Warum das HCC in Rostock von Besuchern überrannt wird

Das HCC in Rostocker Stadtteil Schmarl hat sich zum beliebten Freizeitcenter entwickelt. An einem Wochenendtag sind hier 1500 bis 2000 Menschen aktiv. OZ-Reporter Michael Meyer war am Samstag vor Ort, hat sich die Angebote angesehen und mit Besuchern gesprochen.

Julien Brockmann (18) aus Benzin bei Plau am See feiert mit seiner Freundin Katharina Sophie Vomacka (17) aus Plau am See, und Freunden und Familie im Laser Tag im Rostocker HCC seinen 18. Geburtstag.

Rostock. Ein Anruf – und man ist in Hollywood. Bruce Willis begrüßt Kunden, die sich telefonisch im Rostocker HCC melden. Das heißt, seine deutsche Synchronstimme des Schauspielers Manfred Lehmann, die Kinofans mit John McClane verbinden.

Egal, wie viele Rollen Willis gespielt hat. Blutverschmiertes Feinripp-Unterhemd, „Yippee-ki-yay, Schweinebacke!” – und man weiß, man ist in Sicherheit, ob das Hochhaus abbrennt oder das Flugzeug abschmiert. John ist da! Alles wird gut.

HCC Rostock bietet Bowling, Squash, Badminton, Wellness, Laser Tag, Escape Room

Und er hält Wort. Das HCC in Rostock, Mitte der 90er Jahre als Holiday City Center erbaut, bietet einen Freizeitmix, der Bowling, Squash, Badminton, Wellness verbindet mit den neuesten Schreien des Freizeitmarktes – zum Beispiel Escape Rooms. Zehn Varianten bietet das HCC – vom „Grab des Pharao“ bis „Minotaurus Labyrinth“, „Atomreaktor“ oder „Jigsaw“ – letzterer, benannt nach dem US-Splatterfilm um den Serienkiller Jigsaw ist ab 18 Jahren und nichts für zarte Gemüter.

Karolin (40), Wiebke (49) und Cathleen (48/v.l.) aus Rostock spielen Schwarzlicht Minigolf im Rostocker HCC. © Quelle: Martin Börner

Escape Rooms sind der Megatrend. Varianten gibt es in Rostock, auf Rügen, in Greifswald und Neubrandenburg, in Wismar und Schwerin, dort sogar mit Outdoor-Variante, wo die Mitspieler mit Tablets durch die Stadt laufen und sich in der Agenten-Ausbildung üben. Anhänger reisen dafür durch die ganze Republik, denn jeder Escape Room ist in dem Moment Geschichte, in dem man ihn bewältigt hat.

Aus dem Escape Room geht es nur gemeinsam

Der Trend ist so neu nicht, nur digitaler und pfiffiger. Früher hieß das Schnitzeljagd oder Autorallye. Es ging und geht darum, im Team Rätsel zu lösen. Bei Escape Rooms kommt noch eine Gewürzmischung Horror, Angst, Panik dazu. Denn die Spieler werden „eingeschlossen“.

Steffi Pingel (30) aus Wismar hat sich mit ihrem Mann Normen (31) und Bruder Chris (33) für „Da Vinci“ entschieden. Klingt schon mal nicht so bedrohlich wie „Jack, The Ripper“. Aber die Mittelalter-Kulisse hat es in sich. Steffi sagt: „Wir haben einige Escape Rooms gemacht. Uns reizen die Rätsel, das Unerwartete und die Frage, ob man es als Team schafft.“ Kein Spiel für Egoshooter.

Steffi Pingel (30) ist mit ihrem Mann Normen Pingel (31) und Bruder Chris Pacholke (33) aus Wismar zum Escape Room im Rostocker HCC gekommen. Die Drei haben sich für die Variante Da Vinci entschieden. © Quelle: Martin Börner

Nicole Zilske (43), HCC-Vize-Centermanagerin, sagt: „Die Rooms kann man nur im Teamwork lösen. Es ist wichtig, dass alle aufeinander hören.“ Beobachtet werden die Teams via Kamera von den Escape Room-Managern, die auch mal Tipps geben, im Notfall eingreifen oder den Raum öffnen, wenn jemand eine Panik kriegt. Kommt vor. Kein Freizeitspaß für Klaustrophobiker und Angsthasen.

Einen Raum weiter feiert Pia (11) aus Waren an der Müritz mit den Freundinnen Hedi, Yeva, Mariella und Mama Anne (34) ihren Geburtstag – im Escape Room „Dracula“. Richtig gruselig. Während die Mädels mit künstlichen Kerzen in der Hand nach Lösungen suchen, kommt aus der Box die Stimme von oben: „Schaut mal in den Särgen nach!“ Die Mädels sind begeistert: „Das hat total Spaß gemacht“, sagt Pia.

Hedi (11), Pia (11), Yeva (11), Mariella (11) und Anne Reichstein (34) feiern HCC den Geburtstag von Pia (v.l.). © Quelle: Martin Börner

Wieder einen Raum weiter wartet das „U-Boot“. Kein Escape Room, aber auch ein Teamwork-Event, bei dem in einem nachgebauten U-Boot Schatzkisten gefunden werden müssen. Christin (38) aus Rostock ist Kanonier. Sie lacht: „Ich will halt schießen.“ Ehemann Björn (41) wurde als Steuermann die Kaleu-Mütze aufgesetzt. Warum? Er sagt: „Bin wohl der Eingebildetste.“ Humor gehört dazu.

Björn Galazky (41) aus Rostock, wird das U-Boot während der nächsten 60 Minuten steuern. © Quelle: Martin Börner

Auffällig: Alle Kulissen, ob U-Boot, Escape Rooms, Schwarz-Licht-Minigolf oder Laser Tag sind liebevoll, detailverliebt und aufwändig gestaltet. Von, Achtung, der Rostocker Theater Bühnen- und Kostümbildner-Legende Falk von Wangelin (82), der 50 Jahre lang fürs Rostocker Volkstheater aktiv war oder auch bei den Piraten in Ralswiek auf Rügen seine Spuren hinterlassen hat.

Laser Tag und Escape Rooms in MV HCC in Rostock, Industriestraße 10, bietet Laser Tag, Escape Rooms, Schwarzlicht-Minigolf, Fitness-Studio, Wellness, Squash, Badminton, Tischtennis, Beach-Volleyball, 3-D-Trickart, U-Boot-Abenteuer und ab 2023 Solarien. Baltic Adventures in Greifswald (Herrenhufenstraße 7) und Neubrandenburg (Nonnenhofer Str. 40) bietet Lasertag und Escaperooms, Lasertag in Prora auf Rügen (Proraer Allee 153 in Binz) bietet familienfreundliches Laser Tag Outdoor. Mindescape bietet Escape Roos in der Lübecker Str. 53 in Schwerin und in der Lübschen Str. 95 in Wismar. Der CryptoRaum im Peter-Weiss Haus bietet seit 2015 in der Doberaner Straße 21 in Rostock den Escape Room-Spaß an.

Der Mix macht’s. Das HCC schleust als eine Art Freizeit-Gemischtwarenladen pro Wochenendtag 1500 bis 2000 Leute durch. 40 Mitarbeiter sind bei der Atoxi Sport GmbH von Axel Häse, der auch die Rostocker Eishalle und die Ospa-Arena betreibt, beschäftigt. 2013 hat Häse das HCC-Gelände gekauft. Gebaut wurde das Gebäude Mitte der 90er.

Häse sagt: „Dieser Mix hier macht großen Spaß. Die Idee dazu hatte der Vorbesitzer ja schon, nur dass es damals noch nicht solche Freizeitaktivitäten wie Laser Tag oder Escape Rooms gab.“ Rund 100 Leute pro Tag beim Bowling, bis zu 600 beim Laser Tag, 500 beim Schwarzlicht-Minigolf und 500 in den Escape Rooms. Dazu Besucher im Wellness, Fitness-Studio, bei Badminton, Tischtennis, Beach-Volleyball oder Squash. Hinter dem HCC ist die Tennisschule Timmermann angegliedert und das Flip & Fly, die nicht zum HCC gehören.

Ein 3D-Fotoraum lädt die Besucher ein, sich kreativ mit dem Handy an skurrilen oder auch spektakulären Orten zu fotografieren. © Quelle: Martin Börner

Während Pia mit Dracula gruselt, Steffi über Da Vinci grübelt und Christin sich als Bordschützin versucht, trainiert Christian-Paul Mercier (23) aus Kanada, Stürmer bei der Rostocker Eishockey-Oberligatruppe Piranhas, im Gym. Im Normalfall mit Freihanteln für die Oberkörper-Stabilität. Heute versucht er sich mal am Ninja Warrior Parcours und lässt die Muskeln spielen. Netter Kerl, aber auf dem Eis möchte man dem nicht begegnen. Er sagt: „Cooles Gym. Ich bin zwei Mal die Woche hier.“

Christian Paul-Mercier (23), Mittelstürmer bei Piranhas Rostock, trainiert regelmäßig im HCC, wie auch seine Kollegen. © Quelle: Martin Börner

In Blickweite haben sich Janina Dünnwald (36) und ihr Mann Ronny Schumann (43) zum Badminton aufgestellt. Die Berufssoldaten bei der Luftwaffe haben heute kinderfrei. „Wenn unser Sohn, der neun ist, 1,40 Meter groß ist, wollen wir mit ihm auch zum Laser Tag.“

Janina Dünnwald (36) und ihr Mann Ronny Schumann (43) aus Rostock spielen Badminton im HCC. © Quelle: Martin Börner

Laser Tag – noch so ein Megatrend. Nix für pazifistisch orientierte Eltern. Aber das Schwarzlicht-Labyrinth bewegt pro Tag mehrere hundert Kinder, Jugendliche, Erwachsene. „Unser ältester Spieler war Ü 90“, sagt Christoph Engler (35), „der war nach einer Runde tot.“ Wirklich tot? „Oh nein, ich meinte platt, der hatte aber einen Megaspaß.“

Laser Tag – wie Paintball digital ohne Aua

Laser Tag ist so etwas wie die Digital-Variante von Paintball ohne Aua. Hierher kommen Schulklassen, Vereine, Junggesellen-Abschiede. „Wir hatten sogar mal einen Heiratsantrag“ sagt Steffi Zilske. Wer’s mag unter Waffen, die Liebe erklärt zu bekommen – verspricht eine turbulente Ehe.

Heute feiert Julien Brockmann aus Benzin bei Plau am See mit seiner Freundin Katharina Sophie (17), Freunden und Familie seinen 18. Geburtstag im Laser Tag in Rostock. Nach drei Runden á 20 Minuten kommt die zwölfköpfige Truppe total verschwitzt wieder raus. „Jetzt geht’s zur Feier nach Hause.“ Oskar (8) und Opa Burkhart Prätzel (609 aus Rostock beim Laser Tag im Rostocker HCC.Martin Börner

Auch Oskar (8) aus Hamburg ist mit seinem Opa Burkhard Prätzel (60) da: „Opa und ich sind oft hier. Wir haben uns gut geschlagen. Beim letzten Mal war ich der Beste von allen.“ Opa nickt gutmütig. Wird schon so gewesen sein.