﻿Musik-Talente dürfen im Grand Hotel Heiligendamm auftreten

Sie könnten die Stars von morgen sein: Die Nachwuchstalente Ferdinand Witt und Aaron Greese treten kommende Woche im Grand Hotel Heiligendamm auf. Die OSTSEE-ZEITUNG verlost 2x2 Karten für das Konzert im Seebad.

Rostock/Heiligendamm. Ein bisschen nervös sind sie schon. Denn die jungen Musiker möchten „der Ehre gerecht werden“, wie sie sagen. In einer Woche ist es so weit: Ferdinand Witt und Aaron Greese werden am 28. Oktober um 20 Uhr im Ballsaal des Kurhauses vom Grand Hotel Heiligendamm vor etwa 100 Gästen mit Fagott und Klavier auftreten.

Die beiden Musiker nutzen den späten Nachmittag an der Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT), um unter anderem Stücke von Glinka und Prokofjew zu üben. Greese holt sich noch einen Schlüssel an der Pforte ab, um in einem stillen Raum am Flügel zu proben. Und auch auf Witt, der eigentlich das Fagott spielt, wartet am Abend noch eine Klavierstunde.