﻿Rostock-Warnemünde: Viel los bei Museumsnacht am Samstag

Musik, Handarbeit und Glühwein im Museumshof: Mehr als 300 Besucher haben am Sonnabend (29. Oktober) im Heimatmuseum des Ostseebades eine stimmungsvolle Veranstaltung genossen. Dabei entdeckte so mancher Gast Altbekanntes aus der Kindheit oder Neues wie etwa die Liebesknoten eines echten Seebären.

Rostock-Warnemünde. Mehr als 300 kleine und große Besucher folgten am Sonnabend der Einladung zur Warnemünder Museumsnacht. Als sich die Tür zum alten Fischerhaus aus dem Jahre 1767 in der Alexandrinenstraße 31 um 17 Uhr öffnete, wurden die ersten Schaulustigen von Uwe Heimhardt, Vorsitzender des Museumsvereins Warnemünde, willkommen geheißen.

Ein Saxophonspieler, der auch Shantys in seinem Repertoire hatte, spielte im Haus und im Hof an diesem scheinbar spätsommerlichen Abend stimmungsvolle Melodien. Derweil in der Wohnstube zwei Spinnräder surrten und Gäste spontan ein Lied anstimmten, freute sich in der Dauerausstellung Handweberin Ines Heinrich auf Interessenten. Diese konnten nicht nur eine Auswahl ihrer wunderschönen filigranen Arbeiten bewundern und erwerben, sondern sich anhand eines Mini-Webstuhls auch einen Einblick in die Techniken des Handwebens verschaffen.