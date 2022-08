﻿Heiße Hanse Sail: So kühlen sich Besucher in Rostock ab

Hanse Sail 2022 in Rostock: Wir suchen Ihr Foto des Tages – mitmachen und gewinnen

Egal ob beim Mitsegeln, Feiern mit den Freunden oder beim Autoscooter fahren. Anlässlich der 31. Hanse Sail in Rostock will die OZ wissen: Was waren Ihre Highlights des Tages? Wir freuen uns darauf zu sehen, wie Sie und Ihre Liebsten Rostocks größtes Event des Jahres erleben. Mitmachen lohnt sich!