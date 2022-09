Die Roggentiner Firma Smart Grey Technologies hat Infrarotheizungen für 96 Wohneinheiten im Rövershäger Hauptsitz von Karls installiert. Dort will man per Photovoltaik mehr Strom selbst produzieren.

Rövershagen/Pastow. Es ist kühl und regnerisch an diesem September-Abend. Robert Dahl, Geschäftsführer der Karls Tourismus GmbH Rövershagen (Landkreis Rostock), öffnet die Tür eines Wohnraumes. Er gehört zu 20 Zimmern, die sich in diesem Flachbau entlang eines langen Flures aneinanderreihen. Hier – wie in den anderen sechs Gebäuden des Camps – sind die Saisonarbeiter des Erdbeer-Imperiums untergebracht. In dem zwölf Quadratmeter großen Zimmer erzeugen zwei an die Decke geschraubte Heizpaneele Infrarotwärme. Die Heizung wurde via App auf dem Smartphone erst kurz zuvor aktiviert. Trotzdem wirkt der Raum bereits behaglich warm.

Komplett- oder Teillösung