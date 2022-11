Super Spendenstart in Rostock: OZ-Leser haben 6470 Euro überwiesen!

Große Not bei der Rostocker Tafel: Immer mehr Menschen brauchen Lebensmittel, weil sie sich Obst, Gemüse, Fleisch und Milchprodukte nicht mehr leisten können. Die OZ in Rostock sammelt deshalb mit der Weihnachtsaktion für die Tafel. Jeder Euro zählt! Hier werden die Namen der Spender veröffentlicht

Rostock. Die Menschen aus Rostock und dem Landkreis zeigen ein Herz für die Tafel: Bereits nach den ersten drei Tagen sind 6470 Euro auf das Konto der Tafel gespendet worden. Vielen Dank!

Die Rostocker Tafel ist in großer Not, denn noch nie haben sich so viele Menschen dort Essen geholt wie in diesem Jahr. Aber um den Hunger aller Bedürftigen zu stillen, gibt es leider nicht mehr genug Lebensmittel. Die Supermärkte geben derzeit deutlich weniger ab. „Wenn es hochkommt, haben wir hier noch vier Tonnen Waren am Tag. Sechs bis acht Tonnen kamen früher bei uns an“, schildert Christian Berndt die schwierige Situation. Zudem müsse ein Drittel vom Obst und Gemüse weggeschmissen werden, weil es bereits vergammelt sei.

Außerdem bereiten die gestiegenen Spritpreise und Heizkosten dem Verein große Sorgen. Die Spenden bei der OZ-Weihnachtsaktion 2022 sollen der Tafel und damit den Bedürftigen zugutekommen. Helfen Sie mit! Jeder Euro zählt!

Die OSTSEE-ZEITUNG bedankt sich herzlich für die ersten Spenden bei folgenden Lesern sowie einigen anonymen Spendern:

Mittwoch, 30.11.

Monika Rubin, Karin und Dieter Voss, Gisela und Werner Hessler, Birgit Radeloff, Karina Vitense, Andreas Erbersdobler, Anne Bonitz, Heiko Herzig, Heinz und Sibylle Burmeister, Karola Winter, Charlotte Rehfeldt, Sieglinde Gränert, Birgit Luther, Günter Meyer, Antje Saul, Eva-Maria Pgetz, Margrit Dedic, Dietmar Dettmann, Ragnhild Cordes, Dieter und Marlies Rucks, Natalie Langhoff, Michael Siegler, Brunhilde Möhring, Klaus und Annemarie Urbansky, Reiner Schwarz, Ralf Lewandowski, Sabine Emmrich

Bitte helfen Sie mit – jeder Euro zählt Das diesjährige Spendenkonto für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“: Empfänger: Rostocker Tafel IBAN: DE 20 1305 0000 0201 0835 15 BIC: NOLADE21ROS Spendenzweck: „Helfen bringt Freude“ Alle Spender werdennamentlich in der OZ veröffentlicht, wer dies nicht wünscht, bitte auf der Überweisung vermerken. Wer eine Spendenquittung benötigt, bitte im Betreff zusätzlich mit Namen und Adresse vermerken. 

Dienstag, 29.11.

Dagmar Steinfurth, Heike Schmidt, Wolfgang Wortha, Gisela Berndt, Hendry Nitz, Gerold Vetter, Jörg Hülsse, Karola Hingst, Beate Zahn, Marion Krombholz, Ingeburg Hüning, Anne-Marie Berndt, Erika und Dr. Peter Nolde, Manfred und Dorrit Schmidt, Gerhard und Astrid Dietl, Adelheid und Ulrich Seiboth, Dietrich und Dörte Labs, Markus und Annedore Biesold, Mandy Eigenauer, Norbert Löhnert, Sylke Lachmayer, Roswitha und Klaus Hartwig, Torsten und Sigrid Reincke, Heidemarie Jarmatz, Klaus Uhl, Sören Clasen, Kersten Mittelstädt, Lars Braun.