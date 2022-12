OZ-Weihnachtsaktion für die Tafel in Rostock: 50.000-Euro-Marke geknackt

Große Not bei der Rostocker Tafel: Immer mehr Menschen brauchen Lebensmittel, weil sie sich Obst, Gemüse, Fleisch und Milchprodukte nicht mehr leisten können. Die OZ in Rostock sammelt deshalb mit der Weihnachtsaktion für die Tafel. Jeder Euro zählt! Hier werden die Namen der Spender veröffentlicht

Rostock. Die Menschen aus Rostock und dem Landkreis zeigen ein Herz für die Tafel: Bislang sind mehr als 52.226 Euro auf das Konto der Tafel gespendet worden. Vielen Dank!

Die Rostocker Tafel ist in großer Not, denn noch nie haben sich so viele Menschen dort Essen geholt wie in diesem Jahr. Aber um den Hunger aller Bedürftigen zu stillen, gibt es leider nicht mehr genug Lebensmittel. Die Supermärkte geben derzeit deutlich weniger ab. „Wenn es hochkommt, haben wir hier noch vier Tonnen Waren am Tag. Sechs bis acht Tonnen kamen früher bei uns an“, schildert Christian Berndt die schwierige Situation. Zudem müsse ein Drittel vom Obst und Gemüse weggeschmissen werden, weil es bereits vergammelt sei.

Außerdem bereiten die gestiegenen Spritpreise und Heizkosten dem Verein große Sorgen. Die Spenden bei der OZ-Weihnachtsaktion 2022 sollen der Tafel und damit den Bedürftigen zugutekommen. Helfen Sie mit! Jeder Euro zählt! Die Aktion läuft noch bis Heiligabend.

Die OSTSEE-ZEITUNG bedankt sich herzlich für die Spenden bei folgenden Lesern sowie einigen anonymen Spendern:

Mittwoch, 14.12.

Joachim und Rosemarie Littmann, Melanie Köpke, Ingrid Anna Schulz, Uta Brandt, Edith Krabbe, Annegret Zielisch, Urte Lindenberg, Annelies Sturzekarn, Margarete Fischer, Angelika Siegel, Jana Pinnow, Karl-Friedrich und Heide-Lore Eiternick, Brigitte Karp, Klaus-Peter und Christa Schultz, Mathias Stübe, Ines Schütze, Emanuel und Helga Kleinbauer, Dr. Sigrid Fischer, Dieter und Edda Stroh, Hannelore Urban, Brigitte Jost, Fred und Helga Goldenbaum, Bärbel Prüß, Sybille Stegmann, Dr. Knut und Dagmar Hensler, Anke Petermann, Helga Gruner, Jörg und Bärbel Nimke, Klaus Walter, Sylvia Rottmann, Peter und Susanne Hohnke, Antje Mehlhorn, Torsten Naase, Renate Schultz, Jörg Köster, Kerstin Selck, Erika Hannemann, Heinrich und Margit Kassulis, Manfred und Brigitte Colberg, Frank und Gabriel Wetuschat, Dr. Heiko und Bettina Hickstein, Frank und Brigitte Dörder, Brigitte Theile, Heike Bögel, Hartmut Exner, Harald und Karin Schwieg, Dr. Karin Rott, Lothar und Gabriele Köhler, Frank und Dagmar Eickmann, Ulrich und Sonja Kastner, Frank Schwolow, Helmuth und Ruth Ruch, Heiko Beutler, Kathrin und Lutz Scheibler, Christel und Burkhard Gansler, Heidelies Stiewe, Monika Schwarz, Christine Verheyen, Dieter und Heidemarie Scharff, Martin Neumeyer, Thorsten Freiherr und Alexis von Hollen, Lutz Vetter, Dr. Günther und Katja Breuel, Ostsee-Zeitung GmbH und CO KG

Dienstag, 13.12.

Andreas und Katrin Radtke, Detlef und Karin Pels, Horst Degner, Ines Kuhlage, Ralph und Katrin Moos, Ilona Schatte, Hannelore Teichmann, Jörg und Marlies Buske, Hanseberhard Guderjahn, Eva Lange, Christiane Stephani, Norbert und Heidemarie Rothenburg, Ines Federow, Klaus und Marita Stuth, Dr. Michael Soellig, Günter und Heidemarie Lantow, Michael und Ingeborg Pfusch, Wolfgang Hartmann, Martina Kolodzeike, Marianne Neuendorf, Ursula Laderick, Kay Nerge-Hennighausen, Bernd und Steffi Schneider, Elke Lorenz, Peter Rendnek, Helga Gehrmann, Gisela Stiehler, Solveig Nemec, Horst und Sonja Konopka, Ira Beuster, Heribert und Sabine Hartleib, Horst und Heidemarie Werner, Steffi Klatt, Hubert und Christiane Lindenberg, Angela Pfefferkorn, Peter und Susanne Kleinow, Peter Eschholz, Annelies Szczepanski, Dr. Barbara Peters, Dieter und Christine Schulz, Siegfried und Christa Seidler, Jürgen Jungnick, Christa Wulfert, Jan-Peter Tober, Jens Jankowski, Karin Koslo, Hans-Jürgen Lüdtke, Reinhard und Heidi Methling, Gertraude Jacob, Klaus Schütt, Heiko Bohnsack, Götz und Jutta Kreuzer, Ralf Schrock, Ethel Ohm, Dörte Rackwitz, Ralf und Kathrin Skopnik, Marita Kloas, Bernd und Iris Hilpert, Anngret Gelzer, Reinhard und Marie Lübker, Peter Lange, Wolfgang und Irmgard Laue, Johannes und Marita Hebestreit, Gutrune Baginski, Dietmar und Christiane Hansen, Gudrun Spaans, Anita und Christian Heinrich, Dr. Wolfgang Nitzsche, Bernd Hannmann, Dr. Dirk Rarrasch, Gerlinde Backmann, Kathi Strey, Stefan und Edith Kortmann, Uve und Irmgard Kieseler, Familie Rosskopf, Michael und Manuela Rösler, Dirk Hoffmann, Adelheid Leplow, Udo und Ursula Witt, Jens und Kerstin Spyrka

Montag, 12.12.

Malerfirma H.-J. Meier GmbH, Kanzlei Geiersberger, Glas und Partner, Martina Pundt, Karin Lüth, Ole Schuldt, Jutta und Hartmut Klonowski, Jürgen und Ursula Schubert, Uta Juritz, Barbara Drobniecki, Ursula Thomas, Gabriele Wilms, Rolf Spannaus, Robert Reinke, Grit-Martina Rehmet, Andrea Kaiser, Dieter und Renate Woller, Rita und Siegfried Lepinski, Dietrich und Renate Kruse, Christina Fiedler, Jürgen und Marianne Bergmann, Lothar und Ingrid Lippert, Elke und Gottfried Förster, Jürgen und Marion Pfannenstiel, Frank-Michael und Monika Schmidt, Eckhard Schmidt, Roland und Christa Nietzold, Edit Kläser, Bernd Freidank, Kati Täuber, Kathrin Kramm, Sigrid Pohnisch, Rainer und Jutta Horlacher, Hans-Jürgen Kohse, Ingrid und Bernd Rummel, Helga Rall, Dr. Gerold und Maria Kantner, Prof. Dr. Burkhard und Sabine Kramp, Gerda und Otto Stiewe, Ingeborg Helga Duve, Karsten Wieck, Ortrud und Uwe Kreuzfeld, Marina Krause, Michael Reiber, Helga Obst, Hans-Jürgen Spyrka, Sven-Sören Ulrich, Sabine Lüdke, Uwe und Sibylle Gohler

Freitag, 9.12.

Brigitte Zeh, Evemarie Adelheid Meissner, Olaf Jörg und Maria Herzer, Monika Schweninger, Kathleen Hubschmann, Uwe und Christine Stapel, Friedrich und Helga Krieg, Heide Lück, Rainer Wilfried und Rita Niemann, Kathrin Rabbel, Elfriede Greupner, Friedhelm und Gundula Grawert, Vera Ligocki, Marlies Gilda Rajchowski, Jutta Huth, Klaus und Ulla Friske, Dr. Wolfgang Zupp, Kurt Glinsky, Ulf und Franka Lange, Andreas und Gabriele Muswieck, Resi Schwalto, Jürgen Krafzig, Detlef und Christina Massaro, Olaf Kröpelin, Norbert und Gabriele Gäde, J. und R. Fischer, Heide Walter, Edeltraut und Emma Rottstedt, Burghard und Karen Ohde, Marika Becker, Thorsten Czarkowski, Dirk und Bianca Herwig, Gerald und Bärbel Rossmann, Prof. Dr. Joachim Stolpe, Monika Weihrauch, Renate Schikowski, Hans-Joachim und Siegrid Langer, Reiner und Gisela Diers, Reinhard und Claudia Krüger, Jörg und Rita Tabel, Martin und Katharina Siebert, Dieter und Sigrid Mews, Jürgen und Ursula Bergmann, Dr. Cornelia Troster, Axel und Ramona Moldenhauer, Uwe Meyer, Gudrun Wendland, Dietrich Cordt, Margit Bruhn, Alfred und Brunhild Scheffler, Edith Eisold, Kathrin Schütt, Jörg Heuer, Heinz-Jürgen und Monika Glawe, Siegfried und Sabine Mazulewski

Bitte helfen Sie mit – jeder Euro zählt Das diesjährige Spendenkonto für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“: Empfänger: Rostocker Tafel IBAN: DE 20 1305 0000 0201 0835 15 BIC: NOLADE21ROS Spendenzweck: „Helfen bringt Freude“ Alle Spender werdennamentlich in der OZ veröffentlicht, wer dies nicht wünscht, bitte auf der Überweisung vermerken. Wer eine Spendenquittung benötigt, bitte im Betreff zusätzlich mit Namen und Adresse vermerken. 

Donnerstag, 8.12.

Marianne Habermann, Rosemarie Culmsee, Birgit Jeschke, Hans-Jürgen und Marina Köplin, Walter und Gisela Schildt, Monika Häcker, Herbert Rangnick, Irmgard Küster, Rüdiger und Karin Melinat, Margot Slappendel, K. Wunderlich und R. Baier, Helga Schulz, Petra Wörpel-Bauer, Paul und Renate Woronowicz, Ute Meliss, Roland und Veronika Schefuß, Ingeborg Stolt, Angelika Janz, Günter und Evi Zuther, Holger und Kerstin Scholl, Gabriele Wenck, Annaliese Knoblauch, Rainer Wolf, Herbert und Hildburg Siegesmund, Wiebke Juhl-Nielsen, Erwin und Inge Schreck, Wiebcke Ladwig, Rainer und Jutta Kurzhauer, Regina Harmel, Ursula Nienbarg, Kathrin Bondzio, Christian und Gesine Rudolph, Claudia Schildt, Dr. Sigrid Müller, Johann und Dr. Birgit Edelmann, Hannelore Glöde, Dr. Dieter und Andrea Pahncke, Gert und Ilona Böhmer, Edith Quade

Mittwoch, 7.12.

Rosemarie Volkmer, Ute Schmoock, Ingetraud Feige, Alfred und Monika Sendzik, Jürgen Wirth, Uwe und Veronika Schröder, Christa Kasdorf, Ralf Trampler, Hans-Ulrich Ahrens, Karin Reipa, Günter und Renate Schruhl, Gerhard und Brigitta Opahle, Ralf Kwasny und Christiane Kohlen, Eduard und Gerlinde Weiss, Gerhard und Monika Schulz, Doris und Peter Jach, Rosemarie Täuber, Elfriede Schultz, Andreas Böttner, Karl-Heinz und Erika Trapp, Ute Valentin, Anne Merten, Doris Michels, Susanne Wendel, Anita Winkler, Hans-Werner Howoldt, Bodo und Rita Sommer, Wilhelm und Renate Lück, Vivien Larson, Ingrid Stiewe, Katrin Warncke, Ulla Friedel, Antje Liesbeth Heinrich, Lieselotte Schmidt, Thomas und Kirsten Kragenings, Ulrike Salewski, Alois und Hannelore Bönsch, Waltraud Kleinfeldt, Edeltraut Schulze

Dienstag, 6.12.

Birgit Bahloul-Bünger, Renate Massow, Rainer Hoffmann, Heidi Mohr, Christa Weber, Marlis Obier, Eleonore Niemann, Hubert und Barbara Sperner, Bianca Stricker, Helfred und Mariann Gottschling, Anke Brennecke, Ivia Pesselt, Angela Wagner, Viola Marianne Treu, Waltraud und Heinz Widiger, Grit und Alvaro Junge, Jürgen und Rosemarie Breitmoser, Karin Heiden-Lentz, Gerd und Gudrun Lange, Dr. Aenne Schliemann, Hannelore Hildegard Hause, Christa Bruhn, Angelika Kretschmer, Dr. Georg Moll, Christel und Burkhard Gansler, Ronald und Elvira Müller, Dr. Ulf Karsten, Thomas und Eva Rauchecker, Dieter und Rita Schütt, Christine Pallmann, Helga Göllnitz, Gerda Schock, Antje Meissner, Kerstin und Ralf Schulz, Hans-Ulrich und Renate Möller, Fritz und Eva-Dorit Wenk, Rosemarie Hinrichs, Gernot Schmidt, Jacqueline Bross, Hans-Joachim Barten, Hans-Jochen und Doris Günther, Kerstin Kristen, Jörg und Angela Stassewski, Jörg und Christiane Gerstner, Stefan und Wenke Friske-Sass, Dagmar Röbke, Birgit und Markus Mai, Ewald und Inge Räder, Rüdiger und Dagmar Wellnitz, Silke Jantz, Bernd und Marlis Serapins, Inge Schumacher, Ingelore Nerge, Brigitte und Manfred Lange, Ulf und Carola Möller, Gabriela und Bodo Seegler, Aenne Lange, Harry und Silvia Klohn, Wolfgang Reinhard Müller, Rudolf und Ingrid Schlüter, Gertrud Frank, Heidi und Rainer Müller, Christel Schulz, Ulrike Janke, Christine Buhrand, Silke und Andreas Hintz, Monika Falke, Anke Mommert, Harald und Christian Mertin, Annemarie Kajewski, Andrea und Christian Kupfer, Andrea Mellin, Peter Grothmann, Familie Gramsch, Bjorn Kuhla, Dr. Bärbel und Claus Lampe, Petra Moritz, Hedi Lingreen, Hannelore Konieczny, Carola und Norbert Westphal, Andrea Franke, Mechthild und Frank Hauschu, Jan Skoda, Joachim und Renate Brenncke, Ines und Peter Liebhold, Kai-Bjorn und Undine Reeps, Elke Wegner, Ronald und Ulrike Lieske, Dr. Heike Marchand, Ines und Hans Hermann Borries, Anna-Elisabeth Erika Jager, Karin und Uwe Marquardt, Sandra Siepermann

Montag, 5.12.

Birgit Bahloul-Buenger, Renate Massow, Rainer Hoffmann, Heidi Mohr, Christa Weber, Marlis Obier, Eleonore Niemann, Hubert und Barbara Sperner, Bianca Stricker, Helfred und Mariann Gottschling, Anke Brennecke, Ivia Pesselt, Angela Wagner, Viola Marianne Treu, Waltraud und Heinz Widiger, Grit und Alvaro Junge, Jürgen und Rosemarie Breitmoser, Karin Heiden-Lentz, Gerd und Gudrun Lange, Dr. Aenne Schliemann, Hannelore Hildegard Hause, Christa Bruhn, Angelika Kretschmer, Dr. Georg Moll, Christel und Burkhard Gansler, Ronald und Elvira Müller, Dr. Ulf Karsten, Thomas und Eva Rauchecker, Dieter und Rita Schütt

Freitag, 2.12.

Silva Drossel, Kathrin Bracke, Annelies Steinweg, Bernd Uecker, Siegrid Lisa Schmitt, Cirsten und Helmut Kapahnke, Marita Muller, Andreas Dietz, Katrin Laudan, Kirstin und Burkhard Sommer, Ottilie Jarck, Anngret und Dieter Kasper, Katrin und Thomas-Herbert Weinert, Dorett Schmitter, Heidrun und Lutz Schumann, Jürgen Mannert, Elke Schaaf, Barbara Weber, Sigrid Berkowitz, Janusz und Florian Slusalek, Johanna und Heinz Dingler, Elfi Harms, Karin Simon, Christa und Philipp Krüger

Donnerstag, 1.12.

Renate Engelhardt, Andreas und Hannelore Rohloff, Maria Wiegand, Dr. Anne Blaudzun, Holger Lemke, Dieter und Ruth Mayerhauser, Klaus-Dieter Naujoks, Joachim Schruppner, Holger und Karin Rosenthal, Dieter und Angelika Hoepken, Herma und Rüdiger Kunert, Johanna Köster, Eckhard Weinert, Birgit und Jürgen Thomas, Yvonne Simon, Andreas und Doris Nietzold, Steffen und Jana Oldenburg, Hans-Georg und Karla Skoda, Jürgen und Manuela Hasselberg, Gisela Schuldt, Irene Krüger.

Mittwoch, 30.11.

Monika Rubin, Karin und Dieter Voss, Gisela und Werner Hessler, Birgit Radeloff, Karina Vitense, Andreas Erbersdobler, Anne Bonitz, Heiko Herzig, Heinz und Sibylle Burmeister, Karola Winter, Charlotte Rehfeldt, Sieglinde Gränert, Birgit Luther, Günter Meyer, Antje Saul, Eva-Maria Pgetz, Margrit Dedic, Dietmar Dettmann, Ragnhild Cordes, Dieter und Marlies Rucks, Natalie Langhoff, Michael Siegler, Brunhilde Möhring, Klaus und Annemarie Urbansky, Reiner Schwarz, Ralf Lewandowski, Sabine Emmrich

Dienstag, 29.11.

Dagmar Steinfurth, Heike Schmidt, Wolfgang Wortha, Gisela Berndt, Hendry Nitz, Gerold Vetter, Jörg Hülsse, Karola Hingst, Beate Zahn, Marion Krombholz, Ingeburg Hüning, Anne-Marie Berndt, Erika und Dr. Peter Nolde, Manfred und Dorrit Schmidt, Gerhard und Astrid Dietl, Adelheid und Ulrich Seiboth, Dietrich und Dörte Labs, Markus und Annedore Biesold, Mandy Eigenauer, Norbert Löhnert, Sylke Lachmayer, Roswitha und Klaus Hartwig, Torsten und Sigrid Reincke, Heidemarie Jarmatz, Klaus Uhl, Sören Clasen, Kersten Mittelstädt, Lars Braun.