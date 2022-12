﻿Rekord-Spende für die Tafel in Rostock: 100 000 Euro für die Ärmsten der Stadt

Rostock. Von wegen stille Nacht – die Stimme von Uwe Rose ist über den ganzen Vorplatz des Kirchgemeindehauses zu hören. „Jetzt die 31 bis 34 bitte“, schreit der Ehrenamtler der Rostocker Tafel. Die etwa 60 Abholer haben bereits mehrere Schlangen vor der Tür gebildet. Wer aufgerufen wird, bekommt die Beutel voll mit frischen Lebensmitteln. Obst, Gemüse, Brot... Melanie fällt gleich ein passendes Rezept ein. „Jetzt, wo ich Paprika bekommen habe, brauche ich nur noch ein bisschen Hack, dann gibt es gefüllte Schoten.“ Vielleicht kein klassisches Weihnachtsmenü, aber die 40-Jährige ist dankbar für alles, was sie an Lebensmitteln bekommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz Vollzeitjob ist die alleinerziehende Mama auf die Tafel angewiesen. „Ich habe lange gebraucht, mich zu überwinden, hierher zu kommen. Dabei ist das keine Schande, sondern eine echte Hilfe“, erzählt die Reutershägerin, die bei einem Discounter arbeitet. Ihre Chefs wissen, dass Melanie zur Tafel geht. „Deshalb darf ich freitags eher Schluss machen, sonst schaffe ich es nicht bis 15 Uhr. Und wer mehrmals nicht kommt, der verliert seine Nummer.“

Mithilfe der Lebensmittelspenden und einem sparsamen Lebensstil kommt Melanie gemeinsam mit Sohn Ben finanziell halbwegs klar. „Aber ich kann nichts zurücklegen, es reicht alles gerade so. Vor allem, weil ich in der Wohnung leider auch eine Gastherme habe.“ Grundsätzlich spare sie aber lieber bei sich selbst, um es ihrem Jungen so schön wie möglich zu machen.

Äpfel, Orangen, Paprika: Uwe packt Lebensmittel für Melanie (40) ein. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben Melanie ist an diesem Tag vor Heiligabend auch Hanni zur Tafel gekommen. Die 70-Jährige hat 43 Jahre lang gearbeitet, unter anderem bei der Post und bei der Telekom. Zuletzt sogar noch im Callcenter. Dennoch reiche die Rente im Alltag nicht aus. Und trotzdem hat Hanni Monate darüber nachgedacht, ob sie wirklich den Schritt zur Tafel wagen soll. „Ein früherer Kollege hat mich mal gefragt, warum ich das mache. Ich habe gesagt: ,Weil es mir hilft.‘“

Zusätzlich zur Abholung bei der Tafel nutzt Hanni auch die Suppenküche. „Ein warmes Mittagessen für 1,20 Euro, so günstig kann ich gar nicht kochen.“ Gemeinsam mit anderen Bedürftigen und den Helfern der Suppenküche seien sie kürzlich einmal auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. „Wir durften dort sogar umsonst etwas essen, das war toll. Alleine wäre ich nie auf den Markt gegangen“, erzählt Hanni, der bei der Erinnerung an diesen Moment die Tränen kommen.

Ospa rundet Spendensumme ordentlich auf

Zur Unterstützung der bedürftigen Menschen in der Hansestadt hat die OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr Spenden für die Tafel gesammelt. „In einem reichen Land wie Deutschland und einer wirtschaftlich starken Stadt wie Rostock ist es eigentlich traurig, dass Angebote wie die Tafel nach wie vor nötig sind“, sagt OZ-Rostock-Chef Andreas Meyer. „Andererseits ist es beeindruckend, zu sehen, dass die Menschen der Stadt in Krisenzeiten zusammenhalten und es eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft gibt“, so Meyer mit Blick auf die rund 92 000 Euro, die bis zum 23. Dezember schon an Spenden zusammengekommen sind. „Da kann man nur stolz sein auf diese Stadt und ihre Bewohner.“

Lesen Sie auch

Das findet auch die größte Bank Rostocks, die Ostseesparkasse. Vorstand Karsten Pannwitt ist am Freitag persönlich zur Ausgabestelle nach Reutershagen gekommen, um Tafel-Chef Christian Berndt eine tolle Nachricht zu überbringen. „Wir würden die Spenden gerne auf 100 000 Euro aufrunden“, so Pannwitt. Denn eine solche Summe sei ein richtiges und wichtiges Zeichen für die Unterstützung notleidender Menschen. „Dass die Rostocker und Menschen aus dem Umland trotz der Verunsicherung in diesen Zeiten so gern und viel gegeben haben, ist beeindruckend und unterstützenswert. Und es ist auch ein Hoffnungsschimmer“, erklärte der Ospa-Chef.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Team der Tafel in Reutershagen (vorne, von links) Anika und Loni, hinten Stefan, Uwe, Yvonne und Mohamed. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Denn es sei gerade jetzt wichtig, alle Menschen mitzunehmen. „Und Bedürftige gibt es auch in unserer Stadt überall, selbst in Vierteln, wo man es vielleicht nicht vermuten würde, wie Reutershagen oder Stadtmitte“, sagt Pannwitt und dankt ausdrücklich auch den zahlreichen Ehrenamtlern der Tafel. Für das Team in Reutershagen hat er Präsentkörbe und Loka-Gutscheinkarten für den lokalen Handel mitgebracht, die mit jeweils 25 Euro aufgeladen sind.

Anika Klockow ist erst relativ kurz bei der Tafel dabei. „Ich bin Hansa-Fan und der Verein hat für die Tafel gesammelt. Neben dem Spenden habe ich aber gedacht, dass ich doch bestimmt noch mehr tun kann“, erzählt die 39-Jährige. So kam es, dass sie für ihr Wohnviertel Reutershagen als Ehrenamtlerin die Leitung der Ausgabe übernommen hat.

„Armut macht keine Pause“

Tafel-Chef Christian Berndt freut sich über solche tatkräftige Unterstützung. Er kam selbst vor mehr als zehn Jahren als Ein-Euro-Jobber zur Tafel, die er seit August nun für die ganze Hansestadt leitet. „Einen solchen Andrang wie jetzt hatten wir noch nie, auch ein Aufnahmestopp oder Wartelisten waren vorher nie nötig“, sagt er mit Blick auf den Hilfsbedarf in Rostock. Angesichts der Spendensumme der OZ-Hilfsaktion ist der 51-Jährige überwältigt. „Das ist Wahnsinn, der höchste Betrag, den es in Rostock je gab. Wir sind allen Spendern unendlich dankbar“, sagt Berndt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vielen Dank an alle Spender Wir sagen danke an alle, die – auch anonym – bei „Helfen bringt Freude“ Geld für die Tafel gespendet haben. Dazu gehören Dirk und Kathrin Lehnert, Dr. Kristin und Guido Zimmermann, Joachim Jürß, Reinhard und Jutta Lisa-Marie Hagemann, Petra Westphal, Cornelia Kunna, Ulrich und Ingrid Kruse, Silke Lückel, Detlef Weise, Karin Marschke, Andrea Zimmermann, Marco Meerbach, Hand Kirschberg, Dr. Astrid Feige, Bernhard und Eva-Maria Krebs, Siegfried und Regina Grabow, Jan und Sigrid Keler, Dagmar Winkler, Sabine Volkmer-Kluge, Thomas Siegmund und Michael Saß sowie Simone Schuberth. Danke an Jochen Bruhn, Christian Lanz und Dr. Juliane Lanz, Silvio Engel, Dr. Bärbel Riemer und Harald Riemer, Bernhard Schulz sowie Ralf Wiese, an Adelheid Oehlschläger, Günter Langhammer, Kristin Rothkirch, Doreen Ksienzyk-Meyer, Kathrin Hoche, Waltraud und Rainer Camin, Irmgard Paegelow, Gerhard und Christel Kauba, Lisa Webersinke, Elke Walter, Steffen und Erika Böhme sowie Thomas Zimmermann. Ein Dankeschön auch an Christel Renate Dohse, Heiko Jakobowski, Bettina Wichert, Karin Mahncke, Manfred Eberhard Gehrt, Michael und Silke Ott, Simone Witt und Gerold Schwarz.

Mit dem Geld wolle er gut wirtschaften und einen Großteil davon zusammenhalten. „Die Ausgaben sind ja überall gestiegen, beim Sprit und den Reparaturen für die Lieferfahrzeuge. Noch haben wir aber die Energierechnung nicht, das dicke Ende kann ja noch kommen.“ Dass die finanziellen Sorgen dank der enormen Spendenbereitschaft nun etwas kleiner geworden sind, sei ein wirkliches Geschenk kurz vor den Feiertagen. Für die Bedürftigen in Rostock sind Christian Berndt und seine Helfer weiterhin an sechs Tagen pro Woche da. „Manch andere Tafeln schließen zwischen den Jahren, aber wir nicht. Das können wir uns gar nicht erlauben, denn Armut macht keine Pause.“