OZ live mit Henning Jeschke und Klaus-Jürgen Strupp: Wie weit darf Klimaprotest gehen?

Sie könnten kaum gegensätzlicher sein: Klimaaktivist Henning Jeschke aus Greifswald trifft im OZ-Streitgespräch am 22. Februar um 16 Uhr live auf Autohaus-Unternehmer Klaus-Jürgen Strupp aus Rostock. Wir wollen die Debatte führen: Wie weit darf Klimaschutz gehen? Hier können Sie das Streitgespräch live verfolgen.

Aktivist vs. Unternehmer

Rostock. Der eine ist Mitgründer der Klimaschutz-Gruppierung „Letzte Generation“, dem anderen gehört ein großes Autohaus: Bei OZ live treffen am Mittwoch, 22. Februar, um 16 Uhr der Greifswalder Henning Jeschke und der Rostocker Klaus-Jürgen Strupp aufeinander.

OZ live am Mittwoch ab 16 Uhr: Wie weit darf Klimaschutz gehen?

Los geht’s im OZ-Studio um 16 Uhr, moderiert wird das Streitgespräch von der OZ-Chefreporterin Martina Rathke. Den Livestream können Sie dann an dieser Stelle verfolgen.

Streitgespräch zwischen Klaus-Jürgen Strupp und Henning Jeschke Klimaaktivist Henning Jeschke aus Greifswald trifft im OZ-Streitgespräch am 22. Februar um 16 Uhr live auf Autohaus-Unternehmer Klaus-Jürgen Strupp aus Rostock © Quelle: OSTSEE-ZEITUNG

Beim Streitgespräch geht’s um die Frage „Kleben, demonstrieren, blockieren – wie weit darf Klimaprotest gehen“.

Greifswalder Klimaaktivist diskutiert mit Rostocker IHK-Präsidenten

Henning Jeschke (22) ist im vergangenen Jahr bundesweit bekannt geworden, als er mit Gleichgesinnten vor der Bundestagswahl in den Hungerstreik getreten ist und so letztendlich ein Treffen mit dem heutigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) erpresste. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ machen derzeit mit Aktionen Schlagzeilen, bei denen sie sich beispielsweise auf Straßen festkleben und so den Verkehr lahmlegen. Zuletzt hatten sich Mitglieder auf dem roten Teppich der Berlinale festgeklebt.

Klaus-Jürgen Strupp (61) ist geschäftsführender Gesellschafter des Audi Zentrums in Rostock, der Hansa Automobile Rostock GmbH, außerdem Präsident der hiesigen IHK.