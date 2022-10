﻿Endlich Herbstferien: Wie Rostocker die freie Zeit auch ohne Auslandsreise nutzen

Das Wetter wird herbstlicher und die Ferien stehen an. Gleichzeitig aber trüben Inflation und Energiekrise die Stimmung. Wie die Rostocker in diesen Zeiten ihre Herbstferien verbringen und wie sie auch in der Hansestadt ihren Spaß haben.

Rostock. Endlich Ferien! Für die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern steht am Montag statt Unterricht Urlaub auf dem Stundenplan. Gleichzeitig herrschen Energiekrise und Inflation. Das erste Mal seit 1950 stieg die Teuerungsrate im September auf zehn Prozent. Bleiben Familien deshalb lieber in der Heimat oder zieht es sie in die Ferne? Die OSTSEE-ZEITUNG hat bei Eltern und Kindern einmal nachgefragt.

„Wir bleiben in den Ferien zu Hause und bewirtschaften unseren Garten“, sagt Magdalena Standke, Mutter von sechs Kindern. Ebenso will auch die Familie von Christin Deutscher sich in der freien Zeit um ihr Grundstück kümmern: „Ich gehe während der Herbstferien arbeiten. Mein Partner hat aber Urlaub und macht mit unserem Sohn den Garten winterfest. Je nachdem, wie das Wetter ist, stehen auch noch Zoo oder Ausflüge in die Umgebung an.”

Der Rostocker Zoo bietet während der Herbstferien Schulkindern und ihren Familien an, das Darwineum und Polarium zu erkunden oder an einem Abendspaziergang mit dem Nachtwächter teilzunehmen. Weitere Informationen zu Angebot und Anmeldung per Mail an service@zoo-rostock.de oder unter 0381 2082-179.

Das haben die Rostocker in den Herbstferien vor

Viele Rostocker und Rostockerinnen wollen spontan planen, was sie unternehmen. So wie beispielsweise Michelle Verhoek, die ihren Sohn von der Schule abholt. Sie sagt: „Wir fahren dieses Wochenende zwei Tage nach Berlin, ein bisschen Sightseeing und den Kindern mal die Hauptstadt zeigen. Danach schauen wir mal, was das Wetter hergibt und was wir in Rostock noch so unternehmen können.”

Stefan Wernicke berichtet: „Rausgesucht haben wir noch keine Ausflüge. Ich habe nächste Woche Urlaub, meine Frau muss leider arbeiten. Mein Sohn und ich werden kurzfristig entscheiden, was wir unternehmen.”

Einige Rostocker verschlägt es aber auch raus aus Mecklenburg-Vorpommern. So verrät Alexandra Wengel: „Wir fahren mit der Familie weg - nach Maasholm in Schleswig-Holstein.“ Anke Steiner schließt sich dem an: „Ich habe noch ein Kind in der Grundschule und eins in der siebten Klasse. Wir fahren alle gemeinsam mit dem Wohnwagen in den Harz.“

Einige reiselustige Rostocker scheint es jedoch auch in die Wärme zu treiben. So berichtet Ulrike Kleinke vom Reisebüro Reiseland: „Dieses Jahr wurden weniger Individualurlaube, dafür mehr Pauschalreisen gebucht.” Am beliebtesten bei den Kunden in Rostock sind auf Nachfrage der OZ Kreuzfahrten und Reisen in die Türkei. Auch Urlaube nach Spanien oder Griechenland seien gefragt.

Weitere Tipps für die schulfreie Zeit

Für diejenigen, für die es nicht in die Ferne geht, haben wir weitere Ferien-Tipps für Schülerinnen und Schüler – und Familien. Ob Workshops, Museumsführungen oder Piratenfahrten – es gibt einiges in Rostock zu erleben und zu entdecken. Bei den Herbstferienprogrammen der regionalen Anbieter ist für jeden etwas dabei.

Auf dem Traditionsschiff im IGA Park organisiert das Schifffahrtsmuseum vom 11.10. bis 16.10. ein abwechslungsreiches Ferienangebot für Familien, Kinder und Jugendliche. Für die Teilnahme an den Führungen oder Workshops können sich Interessierte unter klein@schifffahrtsmuseum-rostock.de oder +49 381 12831 -364 oder -362 anmelden.

Auch die Tourismuszentrale Rostock-Warnemünde hat ein Angebot für Ferienkinder erstellt. Ein Puppentheater auf dem Kutter „Pasewalk“, eine Märchenlesung sowie ein Upcycling-Bastelkurs mit Müll aus dem Meer stehen in der Woche auf dem Programm. Anmeldung direkt bei der Tourist-Information.

Von Lena Bergmann