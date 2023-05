﻿Herrentag: Diese Bäcker haben in Rostock geöffnet

Frische Brötchen am Feiertag

Frische Brötchen liegen auch an Himmelfahrt in einigen Bäckern bereit. (Symbolbild)

Wer an Feiertagen frische Brötchen haben möchte, kann schnell vor verschlossenen Türen stehen. Bäckereien haben oft geschlossen. Wo Sie in der Hansestadt am Vatertag garantiert auf den Geschmack frischer Backwaren kommen, verrät diese Übersicht.

OZ WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket