Wismar, Rostock und Herrnburg (Nordwestmecklenburg) sind Schauplätze der Internationalen Batnight. Besucher können sich am 26. und 27. August über Fledermäuse informieren und sie aus der Nähe kennenlernen. In Herrnburg hält der ehemalige Rostocker Artuhr Hinkel einen Vortrag.

Herrnburg. Wenn die Dämmerung kommt, flattern sie aus dem Glockenturm im nordwestmecklenburgischen Herrnburg: Fledermäuse. Sie sind vielerorts die treuesten Kirchenbesucher, denn hoch oben in den Gotteshäusern finden sie den idealen Lebensraum. Dort leben sie ungestört und unbemerkt. Jetzt rücken sie in Herrnburg, Wismar und Rostock in den Fokus der Öffentlichkeit.

Die Kirchengemeinde Herrnburg lädt dazu ein, Fledermäuse zu treffen, sie aus nächster Nähe kennenzulernen und einen Diavortrag von Artur Hinkel zu erleben. Er ist Experte für die wendigen Insektenjäger, die stark gefährdet und streng geschützt sind.