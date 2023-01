﻿Hilfe für krebskranken Mikolaj aus Ribnitz: Eltern rufen zur Typisierung bei DKMS auf

Demminer Messerstecher zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt

Er stach im vergangenen Jahr einen Mann in Demmin nieder, weil dieser seine Mutter beleidigt hatte, und verletzte ihn lebensgefährlich. Der 33-jährige Täter wurde am Donnerstag zu fünf Jahre in Haft verurteilt. Der Verurteilte wurde zudem in eine Alkoholentzugsklinik eingewiesen.