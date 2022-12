﻿Hilferuf in der Einkaufsmeile: Was die Polizei auf Rostocks Weihnachtsmarkt erlebt

Rostock. Einsatz auf der „Kröpi“, Rostocks bekannter Einkaufsmeile: Zwischen Glühwein- und Mutzenständen wendet sich Ulrich Rederscheid hilfesuchend an Polizeikommissar Moritz H..

Diebstahl? Aufruhr? Vermisstenanzeige? Nein, das Problem ist viel banaler. „Können Sie mir sagen, wo ich hier eine Fußballkneipe finde?“ Der 24-jährige Halbgruppenführer der Bereitschaftspolizei nimmt diese Frage aber genauso ernst wie jedes andere Anliegen, mit dem sich die Menschen auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt an ihn wenden.

Hilfestellung für die Fußball-WM

Gemeinsam mit seinen Kolleginnen, den Polizeimeisterinnen Elaine H. und Emily W., weist er Ulrich Rederscheid den Weg. „Ich bin das erste Mal in Rostock, bin eigentlich Ex-Berliner und lebe jetzt in Norwegen“, sagt der entschuldigend. Die Hansestadt sei nur ein Zwischenstopp beim Heimatbesuch – die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft wolle er dennoch nicht verpassen.

Polizei als Ansprechpartner: Ulrich Rederscheid (M.) und Heinrich Welke fragen nach dem Weg zu einer Fußballkneipe, beide wollen die WM-Spiele schauen. © Quelle: Ove Arscholl

„Wir sind in diesen Tagen eben auch ganz schön oft Stadtführer“, erklärt Kommissar Moritz H. schmunzelnd, während er zwischen den Buden Streife läuft. „Zwanzig Prozent“, gibt er plötzlich beim Gehen via Funk an die Kollegen durch und meint damit die Auslastung auf der „Kröpi“, der Kröpeliner Straße. Die ist nach Ansicht der Einsatzkräfte an diesem Vormittag noch sehr überschaubar. „100 Prozent ist, wenn man nur noch mit Schieben und Quetschen durchkommt.“

Einsatztag mit rund 30 000 Schritten

Das hätten die Bereitschaftspolizisten aber bisher kaum erlebt. Rund 20 Einsatzkräfte seien unter der Woche und am Sonntag über den Tag verteilt auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz, 30 zu den Stoßzeiten, also freitags und sonnabends. Die verschiedenen Züge aus Waldeck wechseln sich ab, sind immer für rund zehn Tage vor Ort präsent.

Für die Polizeimeisterinnen Elaine H. und Emily W. ist es der erste Einsatz auf dem größten Weihnachtsmarkt des Nordens und eine schöne Abwechslung zu den sonstigen Diensten bei Demonstrationen oder Fußballspielen. Beide haben erst im Sommer ihre Ausbildung beendet. „Alle Fragen der Menschen kann ich noch nicht beantworten, ich wohne selber noch nicht so lange in Rostock“, erzählt H..

Dafür wisse sie genau, wo die Reisebusse parken. „Es kommt nämlich regelmäßig vor, dass Touristen plötzlich den Rückweg zu ihrem Bus nicht mehr finden. Auch da helfen wir natürlich gerne weiter“, sagt die 26-Jährige. Dank der regelmäßigen Rundgänge während der Weihnachtsmarkt-Dienste kenne sie die Rostocker City mittlerweile schon recht gut. „Denn an einem Tag kommen wir ordentlich rum, machen bis zu 30 000 Schritte“, ergänzt ihre Kollegin Emily W.

Cannabis-Kontrollen auch in den Wallanlagen

Dabei halten die Beamten stets nicht nur die Augen, sondern auch die Nasen offen. „Gerade bei Jugendgruppen gibt es manchmal Cannabis-Geruch, dem wir dann nachgehen“, sagt die Polizeimeisterin. Diese sogenannten Betäubungsmitteldelikte seien während der Weihnachtsmarktzeit schon vorgekommen. Auch weil die Beamten neben der Kröpi, dem Neuen Markt, der Langen Straße und der Fischerbastion sogar die Wallanlagen mit im Blick behalten. „Generell gibt es in diesem Jahr aber auffallend wenig Vorkommnisse, es ist sehr ruhig und sicher“, weiß Dörte Lembke, Sprecherin der Rostocker Polizei. Ein verlorenes Handy, eine vermisste Geldbörse oder ein Einkaufsbeutel, der beim Bummeln liegen gelassen wurde ... Viel Schlimmeres sei in der Einsatzstatistik noch nicht zu finden.

Das können auch die Kollegen von der mobilen Wache bestätigen. „Gefühlt genießen die Menschen wieder die Freiheit, dass sie den Weihnachtsmarkt ohne Corona-Auflagen besuchen können“, beschreibt Elaine H., was sie täglich erlebt. Die Resonanz der Menschen auf die Polizeibeamten sei ebenfalls zum größten Teil positiv. „Wenn mal ein doofer Spruch kommt, ignoriert man den.“ So manches Mal würden sie auch von Kindern angesprochen, die sich freuen, wenn die Polizeibeamten erklären, dass sie auf dem Markt für Sicherheit sorgen. „Da strahlen dann die Kinderaugen – fast wie wenn sie den Weihnachtsmann sehen“, erzählt die junge Polizistin.

Mit Skiwäsche gegen die Kälte

Größte Herausforderung der stundenlangen Streifen sei in diesen Tagen die Kälte. Denn die Einsatzkräfte haben keine speziellen Uniformen für den Winter, sondern tragen die normale Einsatzkleidung. Da müssen schon dicke Socken, Skiunterwäsche, Mütze oder Stirnband sowie Handschuhe helfen, um nicht auszukühlen. „Wenn wir gehen, merkt man es auch nicht“, erzählt Elaine H.. Stehen bleiben müssten die Beamten aber regelmäßig beim „Shin Shin“, dem Imbiss, der länger aufhat als der Weihnachtsmarkt und der mit einem Euro pro Glühwein ein echter Anziehungspunkt ist. „Die Vermüllung vor Ort ist ein echtes Problem und zwar nicht unser Aufgabenbereich, aber wir sprechen es täglich an“, sagt Kommissar Moritz H.. Auch den Jugendschutz hätten die Einsatzkräfte im Auge und kooperieren bei Verstößen eng mit der Hansestadt.

Auch wenn der Weihnachtsmarkt für sie gerade ein Arbeitsplatz ist und die Tage anstrengend sind – die Lust auf einen Bummel entlang der Buden hat keiner der drei verloren. „Mit Freunden gehe ich schon noch ein- bis zweimal hierher, das muss sein“, sagt Emily W.. Ihren Kollegen Moritz bringen die derzeitigen Dienste sogar mehr in Festlaune als andere Einsätze. „Wenn ich hier den ganzen Tag die Musik höre und die Lichter sehe, dann komme ich schon mehr in Weihnachtsstimmung als zu Hause, wo solche Musik nicht läuft“, sagt der 26-Jährige. Es sind ja auch nur noch gut zwei Wochen bis zum Fest. Und wenn die Buden in der City abgebaut werden, warten auf die Polizeibeamten auch an den Feiertagen schon die nächsten Einsätze.