Rostocker Kabarettfestival wird bis 6. März fortgesetzt / Am 5. März ist der Finalabend

Rostock. Das Kabarett-Festival „Rostocker Koggenzieher“ startete am 2. März. Am ersten Abend standen nacheinander Klara Finck, das Duo Benno und Max sowie Hinnerk Köhn auf der Bühne. Den Abend entschied der Comedian Hinnerk Köhn mit einem Programm „Bitter“ für sich. Bei einem Patt in der Jury gab die Publikumsstimme den Ausschlag. Hinnerk Köhn ist damit einer der Teilnehmer am Finalabend.