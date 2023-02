﻿HMT-Chefposten in Rostock frei: Große Resonanz auf Stellenausschreibung

Vielversprechend und qualitativ hochwertig: Die Zahl der Bewerbungen ist erfreulich, heißt es von der Hochschule für Musik und Theater. So geht es jetzt weiter.

Wen heißt die Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT) bald als neuen Chef oder Chefin willkommen? Sechs Kandidaten wurden jetzt in die engere Wahl gezogen.

Rostock. Nach dem überraschenden vorzeitigen Rückzug des HMT-Chefs gibt es eine gute Nachricht: Das Interesse an seinem Posten ist sehr groß und die eingegangenen Bewerbungen werden als qualitativ „sehr gut und vielversprechend“ bewertet. Das lässt für die Zukunft der Hochschule für Musik und Theater hoffen.

Wie HMT-Sprecherin Angelika Thönes auf Anfrage am Montag mitteilte, sind insgesamt 20 Bewerbungen für das Amt der Rektorin beziehungsweise des Rektors eingegangen. Zum Vergleich: Für den kürzlich neu besetzten Posten des Rektors an der Universität Rostock war mit vier Bewerbern die Zahl deutlich übersichtlicher.

Sechs Kandidaten wurden nun aus 20 Bewerbungen ausgewählt

In einer nichtöffentlichen Senatssitzung Anfang Februar wurden die Bewerbungen für die HMT nun gesichtet und sechs Kandidaten ausgewählt. Thönes dazu: „Vier Bewerber und zwei Bewerberinnen wurden bestätigt, die zur Anhörung eingeladen werden. Für den Fall einer Absage wurde ein Nachrücker bestimmt.“ Unter den Bewerbern, die aus ganz Deutschland stammen, gebe es eine hausinterne Bewerbung, sagte HMT-Kanzler Frank Ivemeyer auf erneute Nachfrage. „Überraschungskandidaten sind aber nicht dabei.“ Mehr wird zu den Bewerbern nicht bekanntgegeben, um ein faires Verfahren zu gewährleisten. 

Legt vorzeitig sein Amt als Rektor der Hochschule für Musik und Theater Rostock nieder: Prof. Dr. Reinhard Schäfertöns. Er geht zum 1. April 2023, planmäßig würde seine Amtszeit zum 1. Oktober 2024 enden. © Quelle: Frank Söllner

Die erste Anhörung vor dem Senat und Konzil ist für Freitag, 14. April, geplant und soll dann aber öffentlich sein. Beginn der ganztägigen Veranstaltung im Katharinensaal ist um 9 Uhr. Nach dieser Runde folgt noch ein weiterer Termin für ein Auswahlverfahren am Montag, 24. April. Etwa zwei bis vier KandidatInnen haben dann noch mal die Chance, das Gremium von sich zu überzeugen.

Der bisherige HMT-Leiter Professor Reinhard Schäfertöns hatte erklärt, dass er sich vorzeitig von seinem Posten zurückziehe und sich wieder mehr der Unterrichtstätigkeit widme. Seine Verabschiedung ist für den 30. März um 14 Uhr geplant. Somit übernimmt Prof. Dr. Dr. Benjamin Lang bis zum Amtsantritt des Neuen oder der Neuen an der Spitze des Hauses mit internationaler Strahlkraft. Rund 580 Studierende aus 40 Nationen zählt die Ausbildungsstätte in 50 Studiengängen derzeit.

Zwei Termine für das Auswahlverfahren

Die Zahl der Bewerbungen sei ähnlich wie bei vorangegangenen Verfahren. Die Anhörung ist öffentlich. „Wir weisen niemanden ab, der die Geduld hat, sich in den Katharinensaal zu setzen und sich das Verfahren anhören möchte“, so Kanzler Frank Ivemeyer. Das Prozedere ist wie folgt: „Jeder stellt sich persönlich vor. Es gibt einige Themen, die wir noch formulieren werden, zu denen sich die Bewerber äußern sollen. Anschließend gibt es eine Befragung durch die Senatsmitglieder“, so Ivemeyer.

Insgesamt sind zwei Termine für das Auswahlverfahren anberaumt: „In der Vergangenheit war es oft sinnvoll, einen zweiten Termin zu haben, wenn man sich zwischen zwei Bewerbern nicht entscheiden konnte, um noch näher an die Bewerber und einzelne Themen heranzukommen“, so der Kanzler. Auch in diesem Verfahren sind zwei Termine eingeplant.