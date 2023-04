﻿HMT Rostock bekommt einen neuen Rektor: Benjamin Lang ist der Favorit

Rostock. Noch ist es nicht amtlich, aber das Prozedere dürfte nur noch eine Formsache sein: Am kommenden Mittwoch wählt das Konzil der Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT) einen neuen Rektor. Nach zwei Auswahlrunden hat sich dafür nun ein Bewerber klar durchgesetzt: Prof. Dr. Dr. Benjamin Lang, der bisher die kommissarische Leitung des Hauses innehatte.

Der bisherige HMT-Leiter, Professor Reinhard Schäfertöns, hatte die Führung des Hauses erst am 1. September 2020 übernommen und danach rund zweieinhalb Jahre den Takt des Hauses vorgegeben. Vier Jahre sollte seine Amtszeit regulär laufen, doch der Berliner warf überraschend hin und legte sein Amt zum 31. März 2023 vorzeitig nieder. Das Interesse an dem Posten war groß: Insgesamt 20 Bewerbungen waren laut HMT-Sprecherin Angelika Thönes bis zum Fristende am 13. Januar eingegangen.

In einer nichtöffentlichen Senatssitzung Anfang Februar waren die Bewerbungen gesichtet und sechs Kandidaten ausgewählt worden. Demnach wurden laut Thönes vier Bewerber und zwei Bewerberinnen bestätigt, die zu einer ersten Anhörung vor dem Senat und Konzil am 14. April eingeladen wurden. In einem zweiten Auswahlverfahren am 24. April im Katharinensaal der Hochschule hatten zwei von ihnen noch einmal die Chance, das Gremium von sich zu überzeugen. Dabei hatte sich Lang als Favorit durchgesetzt.

Lang ist seit 2018 Professor für Musiktheorie und Komposition an der Rostocker Hochschule und seit 2019 Sprecher des dortigen Instituts für Musik. Zuvor unterrichtete er an den Musikhochschulen in Hannover, Bremen, Rostock, Osnabrück, Lüneburg, Zürich und Berlin. Seine Kompositionen wurden und werden international aufgeführt. Er studierte Komposition, Musiktheorie, Dirigieren und Musikwissenschaft in Rostock, Salzburg, Hannover, Lugano, Bremen und Edinburgh. Sein Kompositionsstudium schloss er mit dem Konzertexamen und der Promotion ab, das Fach Musikwissenschaft mit dem Doktorat.

Sowohl der Senat als auch das Konzil hatten sich für Lang als Interimsnachfolger für das höchste Leitungsamt an der Hochschule ausgesprochen. Lang fühle sich der HMT stark verbunden und sei sich der Verantwortung dieser neuen Aufgabe bewusst, sagte dieser zu seiner Interimstätigkeit: „Wichtig ist es, dass die Hochschule in den kommenden ein bis zwei Semestern in Bewegung bleibt. Es sind viele Ziele gemeinsam zu setzen und anzugehen, darunter der neue Hochschulentwicklungsplan, der in zwei Jahren vorliegen und entsprechend vorbereitet werden muss.“

Sollte Lang am Mittwoch vom Konzil bestätigt werden, könnte er diese Ziele schon bald als Rektor angehen: Offiziell würde seine Amtszeit, die regulär vier Jahre beträgt, zum Wintersemester 2023/24 beginnen.

Unter den Bewerbern, die aus ganz Deutschland stammten, habe es lediglich eine hausinterne Bewerbung gegeben, hatte HMT-Kanzler Frank Ivemeyer vor einiger Zeit auf OZ-Nachfrage bestätigt. Um den Posten beworben hatte sich auch die ehemalige Rektorin Susanne Winnacker, die vor Schäfertöns das Amt innehatte und 2019 – ebenfalls ein Jahr vor Ende ihrer offiziellen Amtszeit – als Vize-Intendantin ans Schauspielhaus Bochum wechselte.

Seit dem Wintersemester 2021/22 hatte sie wieder einen Lehrauftrag an der Rostocker Hochschule und unterrichtete Studenten in Bühnenpräsenz. Internen Informationen zufolge soll deren Bewerbung jedoch bereits bei der Überprüfung auf formale Gültigkeit durchgefallen sein.