﻿Launiger Talk an der HMT Rostock: Regisseur Dresen trifft Schauspielerin Gabriela Maria Schmeide

Film

Innerhalb der Reihe „HMT Fokus Film“ hatte Regisseur Andreas Dresen am Mittwoch an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock die Schauspielerin Gabriela Maria Schmeide zu Gast. Sie erzählte unter anderem, dass sie über Umwege zur Schauspielerei gekommen sei.

