Die große Randale ist ungeachtet der Rivalität zwischen dem FC Hansa Rostock und St. Pauli ausgeblieben. Trotzdem sorgte manche Aktion am Sonntag für Aufsehen, darunter der Fanmarsch der Rostocker. Wie Anwohner, Fans, Gäste und Beamte die Ereignisse um das Hochrisikospiel erlebt haben – eine Reportage.

Rostock. Am Sonntag stand in Rostock ein Duell der besonderen Art an: Der FC Hansa Rostock traf in der zweiten Bundesliga auf den FC St. Pauli. Das passierte zwar erst am Nachmittag, doch spätestens ab 11 Uhr war am Matrosendenkmal im Stadthafen sichtbar, welche Brisanz das Nordderby hat.

11 Uhr: Quer über das Gelände verteilt stehen Menschen mit blau-weißer Kleidung, von Trikots über Schals bis hin zu Hüten. Die meisten trinken friedlich ein Bier, immer wieder halen Rufe durch die Menge: „Scheiß St. Pauli!“ Das tun selbst Kinder, die mitlaufen. Über dem vorderen Teil des Fanzugs bildet sich eine rosafarbene Rauchwolke – es wird Pyrotechnik gezündet und das nicht zu knapp. In regelmäßigen Abständen knallen die Böller. Polizisten, die einschreiten? Fehlanzeige.