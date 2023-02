Hochwasser in Rostock: Warnow schließt Auto ein, Feuerwehr hilft Urlaubern

Das Hochwasser sorgt in Rostock und Umgebung für einige brenzlige Situationen. So ist im Stadtteil Gehlsdorf die Warnow über das Ufer getreten und hat ein Auto eingeschlossen. Das Gehlsdorfer Ufer ist jetzt gesperrt.

Rostock-Gehlsdorf. Der starke Nordwind hat am Samstag, 25. Februar, an der gesamten Ostseeküste zu Hochwasser geführt. Auch die Warnow trat an einigen Stellen über und überschwemmte Straßen. Im Rostocker Ortsteil Gehlsdorf mussten Feuerwehr und Polizei ausrücken, weil ein am Uferrand geparktes Auto vom Wasser eingeschlossen war.

Der Vorfall ereignete sich nach Auskunft der Polizei gegen 11 Uhr. Gäste einer Pension am Gehlsdorfer Wellenweg hatten zu spät vom bevorstehenden Hochwasser erfahren, sodass sie ihr geparktes Auto vor der Unterkunft nicht umgeparkt hatten.

Die Urlauber erfuhren zu spät von dem Hochwasser – und fanden ihr Auto mitten in der Warnow vor. © Quelle: Stefan Tretropp

Als die Brandenburger wenig später zu ihrem Wagen wollten, stellten sie fest, dass die Warnow in diesem Bereich bereits so kräftig übergetreten war, dass der Wellenweg vollständig unter Wasser stand. Auch Teile des Fährbergs waren überflutet.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Beamten an, zwei von ihnen statteten sich mit Wathosen aus und gingen ins Wasser. Obwohl das Fahrzeug fast bis zu den Radkästen im Hochwasser stand, ließ sich der Pkw noch starten und rückwärts aus dem Gefahrenbereich fahren.

Das Wasser in Rostock-Gehlsdorf steht ordentlich hoch – und auch andernorts trat die Warnow über das Ufer. © Quelle: Stefan Tretropp

Als die Feuerwehrleute diesen ins Trockene brachten und die Türen öffneten, gab es für die Besitzer einen großen Schock. Denn der gesamte Innenraum ihres Autos stand unter Wasser. Die Beamten halfen, den Wagen leer zu pumpen.

Gehlsdorfer Ufer für Autos und Fußgänger gesperrt

Sowohl für den Auto- als auch Fußgängerverkehr musste der Bereich am Gehlsdorfer Ufer gesperrt werden. Auch an anderen Stellen trat die Warnow über. Entspannung wird im Laufe des Tages erwartet.