Verkäuferin abgelenkt: Unbekannte stehlen teuren Ring aus Rostocker Juweliergeschäft

In Rostock haben am Dienstagnachmittag zwei Männer einen wertvollen Ring gestohlen. Die Tatverdächtigen schafften es, die Verkäuferin abzulenken. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Rostock. Zwei Männer haben am Dienstagnachmittag in Rostock einen hochwertigen Ring gestohlen – direkt aus einem Juweliergeschäft. Nach Angaben der Polizei kam zunächst nur einer der Täter in den Laden am Neuen Markt. Der Mann verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch und bat sie, ihm teure Ringe zu zeigen. Dann verließ er den Laden, kam aber wenig später mit seinem Komplizen wieder. Die Verkäuferin wurde von einem den beiden Männern abgelenkt, der andere schnappte sich in einem passenden Moment den Ring. Anschließend flüchtete das Duo aus dem Laden.

Täter weiter unbekannt

Ein Zeuge folgte den Männern in Richtung Steinstraße. Dort stiegen die Tatverdächtigen in Höhe des Hotels „Die kleine Sonne“ in ein Auto. Es wurde eine Fahndung eingeleitet, allerdings konnten die Männer bislang weder identifiziert noch gefasst werden.

Einer der beiden Tatverdächtigen ist etwa 1,75 Meter groß. Er hat lange hellbraune Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, und auffällig blaue Augen. Der andere Mann ist auch circa 1,75 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und dunkelbraune Augen. Das Kennzeichen des Autos ist nicht bekannt, es ist allerdings in Rostock zugelassen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 49 16 16 16 zu melden. Auch die Internetwache nimmt Hinweise unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ