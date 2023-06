﻿Hochzeit? Rostocks Helene Fischer sucht Brautkleid bei Vox

Rostock. Die Hochzeit von Schlager-Queen Helene Fischer und ihrem Liebsten, Thomas Seitel, hat angeblich 2021 heimlich und im engsten Kreis der Familie stattgefunden. Rostocks Helene will Ja sagen – zum perfekten Hochzeitskleid und jeder soll es wissen: Victoria Kern, das wohl gefragteste Helene-Fischer-Double Deutschlands, ist auf Brautkleid-Suche und lässt alle Welt daran teilhaben.

Auf Instagram verrät die Rostockerin, dass sie ihr Hochzeitskleid im Fernsehen sucht – bei „Das Duell – Zwischen Tüll und Tränen“. In der Vox-Sendung treten pro Folge zwei Brautausstatter gegeneinander an. Sie müssen für ein- und dieselbe Braut das Kleid finden, das zu deren Vorstellung, Figur und Budget passt.

Die Folge mit Victoria Kern soll am Freitag (30. Juni) ab 16 Uhr auf Vox gesendet werden, verrät die Braut in spe online. Gedreht wurde dafür schon vor Monaten. Im Februar habe sie in Leipzig für das Format vor der Kamera gestanden, so die Rostockerin.

Sie kennt sich aus mit Tüll und Glitzer: Als Disney-Prinzessin Elsa aus „Frozen – die Eiskönigin“ hat Victoria Kern schon viele Kindergeburtstage zu märchenhaften Events gemacht. Shopping für die eigene Hochzeit war für sie aber eine Premiere. Sie habe bei Vox ihre „ersten Erfahrungen in Sachen Brautkleidsuche gemacht. Es war ein langer, auch anstrengender, aber genauso toller Tag mit einem unfassbar netten Produktionsteam“, so Victoria Kern.

Wer glaubt, für die Sängerin läuten bald die Hochzeitsglocken, irrt. Sie ist quasi die Braut, die sich (noch) nicht traut. „Es steht noch keine Hochzeit an“, verrät Victoria Kern der OZ. Warum sie sich in der Vox-Show einkleiden lässt, ist noch geheim. Das erfahren TV-Zuschauer am Freitag.

Rostocker Mode-Expertin beweist Fashion-Gespür im TV

Die Sängerin ist nicht die einzige Rostockerin, die bei „Das Duell – Zwischen Tüll und Tränen“ mitmacht: Vor Kurzem war Melanie Schmidt in der Sendung zu sehen – allerdings nicht als Braut. Die Inhaberin des Geschäfts „Bride Stories“ trat als Modeexpertin an und ist seither auch immer wieder mal beim Original „Zwischen Tüll und Tränen“ zu sehen.

