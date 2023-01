﻿Hochzeitsmesse in Rostock: Lohnt sich das?

MV schafft 120 weitere Plätze für Asylbewerber

Zu den aktuell 800 Plätzen in der Erstaufnahme-Einrichtung für Asylbewerber in Stern Buchholz am Rande Schwerins kommen 120 Plätze in einem zusätzlichen Gebäude hinzu. Seit Jahresbeginn sind darüber hinaus 150 Plätze in einer Notunterkunft der Erstaufnahme-Einrichtung hergerichtet worden.