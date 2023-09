﻿Hausmeister in Rostocks höchstem Wohnhaus: „Wenn’s hier nicht läuft, sind viele Mieter betroffen“

Rostock. Schichtbeginn ist um sieben Uhr. Erst mal Mails checken, dann geht es los. Kontrollgang durchs höchste Wohnhauses in Rostock – dem Windmühlenhaus in der August-Bebel-Straße. René Glaser ist hier der Hausmeister. Er sorgt dafür, dass alles läuft. Denn wenn nicht, sind im schlimmsten Fall 161 Wohnungen betroffen.

Täglich überprüft René Glaser die Heizung im Haus. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Los geht es im Heizraum, im Erdgeschoss des Hauses. „Ich schaue mir an, ob es eine Störung an der Anlage gibt. Heizung und Warmwasser sollten nämlich immer funktionieren“, erklärt der 43-Jährige. Sollte es doch mal zu Störungen kommen, weiß sich Glaser selbst zu helfen. Oder er weiß, wen er anrufen muss. „Zusammen mit den beiden Damen am Hausempfang sind wir das Team, das die Schnittstelle zwischen Handwerkern, Kundencenter und Mietern bildet.“

Arbeitsplatz fast 80 Meter über Rostock

Von den Technikräumen im Erdgeschoss geht es nach ganz oben. Noch über den höchsten Wohnungen im 23. Stock befindet sich der Maschinenraum für die drei Fahrstühle, die große Lüftungsanlage und die Warmwasserspeicher für die oberen Stockwerke. All das muss René Ganz täglich kontrollieren. Die Wasserrohre und Stromleitungen sind in einem Mehrfamilienhaus dieser Größe besonders dick. „Wenn morgens alle duschen gehen, ist der Druck in den Rohren hier oben zu sehen. Und auch wenn alle gleichzeitig ihren Wasserkocher anmachen, muss genug Strom durch die Leitungen im Haus fließen.“

Muss auch mal aufs Dach steigen: Hausmeister René Glaser. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Über eine Seitentür geht es aufs Dach. In knapp 80 Metern Höhe setzt René Glaser seinen Kontrollgang fort. „Gerade nach Unwettern oder Starkregen muss ich checken, ob die Abläufe auf dem Dach frei sind. Das Wasser soll sich nicht auf dem Dach stauen.“ Alles in Ordnung, es geht wieder runter.

Knapp 80 Meter hoch – das Windmühlenhaus Das Windmühlenhaus wurde zwischen 1970 und 1971 gebaut. Architekt Matthias Schubert hat das Haus geplant. 1971 zogen die ersten Mieter ein. Im Gebäude gibt es 161 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 10 000 Quadratmetern, in denen schätzungsweise 300 bis 350 Menschen in Ein- bis Vierraumwohnungen leben. Seinen Namen hat das Hochhaus durch sein Aussehen aus der Luft. Durch die vier Ausbuchtungen an den Seiten ähnelt das Haus einer Windmühle. Um Hakenkreuz-Vergleichen vorzubeugen, wurde das Haus von Anfang an als Windmühlenhaus betitelt. Mit 79 Metern ist es aktuell das höchste Wohnhaus der Stadt. Die Ostseesparkasse will das mit dem „City Tower“ toppen. 80 Meter soll der geplante Büro- und Hotelturm im Quartier am Kesselbornpark hoch sein.

„Perfekter Mix aus Bürojob und Rauskommen“

Seit März 2022 betreut René Glaser das Wohnhaus in der August-Bebel-Straße. Davor war er Hausmeister im Sonnenblumenhaus in der Mecklenburger Allee in Lichtenhagen. 2015 hat der Rostocker als Hausmeister-Teamleiter bei der Wiro angefangen. Er ist verantwortlich für ein Team von 22 Kollegen. Als die Aufträge für den gelernten Gas- und Wasserinstallateur weniger wurden, hat er sich nach einem neuen Job umgeguckt. „Das ist ein guter Mix aus Schreibtischarbeit und Handwerk. Den ganzen Tag auf einen Bildschirm gucken, könnte ich nicht“, sagt der 43-Jährige.

Statt auf den Bildschirm inspiziert Glaser nun die Müllräume. „In einem Haus mit 161 Mietparteien kommt einiges zusammen.“ Mehrere schwarze, gelbe und blaue Container und Biotonnen stehen bereit, geleert werden sie wöchentlich. Der Hausmeister kümmert sich, wenn die Tonnen doch mal überquellen.

Das Windmühlenhaus in der August-Bebel-Straße in Rostock. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Draußen geht es weiter. „Ich bin für die gesamte Grünanlage zuständig. Rasenmähen, Hecken schneiden, die Geräte auf dem Spielplatz warten – das gehört alles dazu.“ Auch die unterirdische Garage ist Teil seines Aufgabengebiets. „Das Rolltor muss ja immer ordentlich funktionieren.“

Mieter kennen den Hausmeister

Während René Glaser seine tägliche Tour macht, klingelt mehrmals sein Handy. Dass ihn Mieter anrufen, kann durchaus drei Mal am Tag vorkommen, „aber es kann auch nur einmal pro Woche sein. Das ist unterschiedlich.“ Dann geht es z. B. darum, eine Glühbirne auszutauschen. „Eigentlich ist das nicht mein Job, aber wenn es zeitlich passt, mache ich das für die älteren Bewohner.“ Dafür bekomme er positive Rückmeldung von den Mietern. „Solche Nachrichten sind immer schön zu lesen.“

Er überprüft noch schnell die Brandschutztüren in den Fluren. „Das muss ich einmal im Monat machen. Bei 23 Stockwerken geht da ein Arbeitstag für drauf.“ Alle 14 Tage muss Glaser das Notdiesel-Aggregat checken. Das springt an, wenn der Strom im Haus ausfällt.

Hausmeister René Glaser und Concierge Bettina Diemann vom Windmühlenhaus. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Zum Schluss noch ein Abstecher zur Concierge Bettina Diemann. „Wir halten hier zu dritt den Laden am Laufen.“

