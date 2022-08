Die OSTSEE-ZEITUNG ist 70 Jahre alt geworden – ein Grund, um Lesern und Besuchern beim OZ-Hoffest besondere Einblicke zu verschaffen. Vor allem die Führungen durch das Medienhaus haben es den Gästen angetan, aber auch das Bühnenprogramm außerhalb der Büros konnte sich sehen lassen. Eine Momentaufnahme.

Rostock. Der Innenhof des OZ-Pressehauses gleicht an diesem Samstagnachmittag eher einem kleinen Rummelplatz – nur, dass die Fahrgeschäfte fehlen. Dafür gibt es musikalische Live-Unterhaltung, kulinarische Köstlichkeiten und Führungen durch die „heiligen Hallen“ der Online- und Printredaktion. Die OSTSEE-ZEITUNG feiert den 70. Geburtstag mit Jung und Alt, mit Einheimischen und Besuchern aus vielen Teilen der Republik – und dem ein oder anderen bekannten Act.

Die Hände in die Luft, dann wieder an die Hüften, dann eine Drehung und wieder von vorne: Ein Animateur des Kinderkanals ist gerade auf der Bühne und bringt die Kinder zum Tanzen. „Wir müssen uns wohl noch etwas gedulden“, sagt Sabine Regner, die schon auf den nächsten Act hinfiebert: „Wir sind natürlich wegen Lippi hier.“ Die gebürtige Dresdnerin wohnt seit rund zweieinhalb Jahren in Rostock. Sie kenne die Zeitung gut. „Meine Tochter hat sie abonniert.“ Daher wollen sich die beiden auch das OZ-Hoffest nicht entgehen lassen.