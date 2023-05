﻿Hoffnung auf Heilung bei Krebs: Forscher in MV arbeiten an Tumor-Impfstoff

Rostock. Gibt es bald Heilung gegen Krebs? Laut mehrerer Wissenschaftler steht die Krebsforschung vor dem Durchbruch und könnte bis 2030 individualisierte Impfstoffe auf Basis der mRNA-Technologie entwickeln. Der Direktor des Pharma-Unternehmens Moderna, das in der Covid-19-Impfstoffentwicklung bahnbrechend war, Dr. Paul Burton, schreibt in einem Fachaufsatz: „Dieser Impfstoff wird Hunderttausende, wenn nicht Millionen Leben retten. Ich denke, wir werden in der Lage sein, auf der ganzen Welt personalisierte Impfstoffe gegen verschiedene Tumorarten anzubieten.“

Auch Pharma-Unternehmen wie Biontech, Pfizer, Miltenyi Biotec in Teterow und Centogene in Rostock haben durch die Impfstoffforschung während des Corona-Lockdowns erhebliche Fortschritte gemacht.

Der Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Bonn, Professor Hendrik Streeck, glaubt sogar, dass auch Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen geheilt werden können.

Prophylaktische Impfungen gegen Krebs denkbar

Professor Dr. Christian Junghanß, Chefarzt der Medizinischen Klinik III für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin an der Universitätsmedizin Rostock, sagt auf die Frage, ob es richtig ist, dass durch diese Technologie Millionen Menschen gerettet werden können: „Man kann sicher sagen, dass dieser Prozess durch Corona massiv vorangetrieben worden ist. Wenn alles gut läuft, könnten in ganz ferner Zukunft individualisierte Impfstoffe gegen Krebs nicht nur zur Behandlung von Tumoren, sondern sogar prophylaktisch verabreicht werden.“ Also ein Piks gegen Krebs für Risikopatienten.

Erkennen von Turmorzellen geht nun viel schneller

Der Hämatologe erklärt, dass Tumore besonders dann entstehen, wenn das Immunsystem geschwächt sei oder Krebszellen Mechanismen entwickeln, um ihm zu entkommen. Diesen Vorgang („Immune Escape“) hat man nun entschlüsselt. Er sagt: „Wir schauen über das Next Generation Sequenzing auf Tumore und bestimmen, ob sie Eiweiße haben, auf die wir das Immunsystem ‚ausrichten‘ können.“ Der Schritt zur Charakterisierung von Tumorzellen habe vor Corona Monate gedauert, jetzt gehe das binnen Tagen. Nun ist die Herausforderung, den Impfstoff schnell genug herzustellen.

Tumorzellen haben auf der Oberfläche oftmals spezifische Eiweiße, die vom Immunsystem erkannt werden. Über die Impfung werden Botenstoffe in den Körper gebracht, die in der Folge zur Produktion dieser Eiweiße führen und das Immunsystem aktivieren. Krebszellen, die entkommen, seien wie U-Boote, die mit „tricky“ Manövern die Immunabwehr austricksen. Sie können über eine Impfung doch noch vom Immunsystem erkannt werden.

Zwei Projekte aus MV an Forschung beteiligt

In MV gibt es zwei Forschungsprojekte, die an der tumorspezifischen Immunantwort arbeiten. An beiden sei die Unimedizin Rostock mit der Uni Greifswald und Centogene und Miltenyi über das Comprehensive Cancer Center MV beteiligt. Eine klinische Studie laufe an der Unimedizin Rostock im Bereich des Dickdarmkrebses. Weltweit seien 71 Institute, davon 21 in Deutschland und eben eines in MV beteiligt. In dieser Studie werden 2000 Tumorpatienten nach der Therapie gescreent und Tumor sowie Blut auf das Vorkommen spezifischer Eiweiße untersucht.

Aktuell geht die Medizin davon aus, dass bei 200 dieser Patienten im ersten Jahr der Krebs wiederkehrt. Vereinfacht gesagt gehe es darum, über molekularbasierte Diagnostik die Therapie weit früher als bisher einleiten zu können. Der Nachweis gefährlicher Eiweiße im Blut ermöglicht es, früher reagieren zu können. In dieser Studie werden noch keine Impfstoffe verabreicht.

Rasantes Wachstum kleiner Firmen macht Forschung möglich

Junghanß sagt: „Dieser Prozess ist durch Corona verbessert und verschnellert worden.“ Auch weil während der Pandemie mit Hochdruck an mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 gearbeitet wurde und die Erkenntnisse nun der Onkologie und Hämatologie zugutekämen. Und weil Firmen wie Biontech vor Corona kleine Unternehmen gewesen seien, die nun in der Lage sind, mehr Geld in die Forschung zu investieren.

In einer anderen Studie geht es bei Kopf-Hals-Tumoren darum, individualisierte Impfstoffe zu verabreichen. Biontech habe einen Impfstoff entwickelt, den Patienten wöchentlich gespritzt bekommen. Die Studie hat 2021 begonnen und läuft mit 285 Patienten an 109 Zentren, davon 13 in Deutschland und eines in MV (Rostock) bis 2028.

Forscher aus MV suchen Patienten

Junghanß: „Ich betrachte die gesamte Krebsbehandlung als ein Mosaik aus verschiedenen Bausteinen. Die verbesserte Charakterisierung des Tumors ist aber schon ein Meilenstein, der wesentlich über das CCC-MV an den Universitätsmedizinen in Rostock und Greifswald mitentwickelt wird.“

Die Forscher in MV suchen dafür Patienten. Junghanß sagt: „Wir versuchen, das Immunsystem dazu zu bringen, Zellen, die noch keine Krebszellen, aber auf dem Weg dahin sind, prophylaktisch zu zerstören.“ Er glaubt, dass es möglich sein wird, über diese Therapien für eine Großzahl von Patienten die Heilungsaussichten enorm zu verbessern.