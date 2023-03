﻿Hohe Nachfrage bei der Camping- und Angelmesse in Rostock: Branche ist „optimistisch“

Outdoor-Aktivitäten sind beliebt. Das zeigten die hohen Besucherzahlen in der Hansemesse am vergangenen Wochenende. Besonders Wohnanhänger und Wohnmobile sind begehrt. Auch bei den Ausstellern der Angelbranche gab es viel zu sehen. Das sind die aktuellen Trends.

Rostock. Leichter, moderner und einsteigerfreundlicher: Was in der Campingbranche aktuell angeboten wird, folgt einem Trend. Gleiches gilt für die Angelbranche, auch hier gibt es viele Neuerungen. Welche genau, das konnten sich zahlreiche Besucher am Wochenende in der Rostocker Hansemesse ansehen. Über 70 Aussteller präsentierten auf der Doppelmesse „Boot, Angeln, Wassersport + Camping & Caravaning“ die aktuellen Neuheiten.

Uwe Linke vermietet und verkauft mit seiner Wismarer Firma „Linke Mobile Wismar“ Wohnmobile und Wohnwagen sowie dazugehörige Ausrüstung. Er erklärt: „Immer mehr Hersteller wollen auch im unteren Preissegment etwas anbieten, um den Leuten den Einstieg in die Campingwelt zu erleichtern.“ Viele Wohnmobile seien deshalb kompakter und leichter.

Moderne Ausstattung für Camper besonders wichtig

Die moderne Ausstattung sei trotz Sparsamkeit dennoch wichtig, sagt Linke. „Sicherheitsassistenten, wie sie bei PKWs oft vorkommen, sind viel gefragt.“ Brems-, Spurhalte- und Lichtassistenten würden immer wieder den Weg in Wohnmobile finden. Auch im Komfortbereich, bei Lattenrosten und Matratzen, entwickle sich die Branche immer weiter, so der Geschäftsführer.

„Leicht zu transportieren und einfach aufzubauen“

Leicht, platzsparend und transportierbar: So soll auch das Zubehör beim Campen sein, sagt Michael Haus, Geschäftsführer vom Zelthersteller Dorema. „Beim Campen achtet man schon mal penibel darauf, dass es leicht und stabil ist.“ Besonders bei Tischen und Stühlen sei das wichtig. Stauraum und Gewichtslimit seien nämlich begrenzt, erklärt er. Auch weil viele Menschen mit ihrer Führerscheinklasse nur Wohnanhänger mit einer eingeschränkten Gewichts- und Größenklasse ziehen dürften.

Vorzelte, die oft an Wohnmobilen stehen, folgten diesem Trend ebenfalls, erklärt der Experte. Besonders gefragt seien solche, die mit einer Luftpumpe und ohne Stangen aufstellbar sind. „Man kann das viel leichter transportieren und viel einfacher aufbauen“, so Haus. Der Kunde könne so „nur halb so viel falsch machen“, ergänzt Uwe Linke. Selbst wenn Fehler passierten, könne eine Stange etwa keinen Schaden an der Autoscheibe anrichten oder das Blech kaputt machen.

Ähnliche Trends gebe es in der Angelbranche, erklären die Brüder Marten und Olaf Brondke. Die leidenschaftlichen Angler fischen bereits seit ihrer Kindheit und besuchten die Messe an diesem Wochenende. „Die neuen Angeln sind leichter, fester und bestehen aus besseren Materialien“, fasst Olaf Brondke zusammen. Den 57-Jährigen interessierten aber auch die Kayaks und Boote auf der Messe. Ebenfalls spannend für die beiden: „Camping mit Dachzelten auf dem Auto fanden wir sehr interessant“, berichtet Marten Brondke.

Laut Camping-Messe in Rostock: „Ungebrochene Nachfrage“

Viel Begeisterung also in der Branche, sowohl bei Kunden als auch Anbietern. Trotzdem gebe es aber einige Probleme, berichtet Jonathan Kuhn, Sprecher des Caravaning Industrie Verband Deutschland. „Aufgrund stockender Lieferketten und Personalmangels konnten Hersteller weniger Fahrzeuge als geplant fertigstellen und ausliefern.“ Die Zahlen für Neuzulassungen hätten für 2022 deshalb „deutlich höher“ ausfallen können und befänden sich unter dem Vorjahresniveau, erklärt er.

552 Wohnanhänger (sechs Prozent weniger als 2021) sowie 1028 Reisemobile (23,5 Prozent weniger) wurden im vergangenen Jahr zugelassen. Die Wartezeit hinge von Marke, Modell und Ausstattung des Fahrzeugs ab. Rund zwölf Monate könne man nach „wirklich sehr grober Orientierung“ auf ein Reisemobil warten, sagt er. Die Branche ist aber vorsichtig optimistisch, dass sich die Liefersituation im Laufe dieses Jahres verbessern wird.

Camping: langfristiger und nachhaltiger Urlaubstrends

„Die Nachfrage nach Reisemobilen und Caravans ist ungebrochen hoch und die Auftragsbücher der Hersteller sind weiterhin sehr gut gefüllt“, betont Kuhn. Camping sei ein langfristiger und nachhaltiger Urlaubstrend.

Christin Lemke, Geschäftsstellenleiterin des MV-Landesverbandes des Bundesverbands für Campingwirtschaft in Deutschland, bestätigt das: „Camping ist weiterhin beliebt, das beweisen auch die Zahlen.“ 2022 gab es im gesamten Bundesland 5,1 Millionen Übernachtungen auf den landesweiten Campingplätzen. Der Verband geht davon aus, dass auch in diesem Jahr wieder ähnliche Zahlen geschrieben werden.