Hansaviertel

Snackautomat am Hohlbeinplatz aufgebrochen – Polizei sucht nach Zeugen

Keine Snacks am Hohlbeinplatz: In der Nacht zu Dienstag ist der Snackautomat am S-Bahnhof Holbeinplatz von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.