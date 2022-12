﻿„Holiday on Ice“ in Rostock eröffnet: Eine Herzenssache und Familientradition

Die Show „Holiday on Ice“ hat am Donnerstagabend in Rostock Premiere gefeiert. Stadthallengesellschaft „inRostock“ und die OSTSEE-ZEITUNG hatten zuvor zu einem Empfang geladen. Das haben die Gäste gesagt.

Die Holiday-on-Ice-Show "A New Day" feierte am Mittwochabend in Rostock Premiere.

Rostock. Sie habe Gänsehaut, betont Stadthallenchefin Petra Burmeister am Donnerstagabend vor zahlreichen geladenen Gästen. Die Stadthallengesellschaft „inRostock“ und die OSTSEE-ZEITUNG haben zum Empfang vor der Premiere von „Holiday on Ice“ geladen. „Ich freue mich, dass wir Holiday on Ice“ nach drei Jahren wieder veranstalten können und wieder zeigen können, was wir können und was wir lieben.“ Für OZ-Geschäftsführerin Imke Mentzendorff ist die Eisrevue ein „Familienevent“ und vor allem eins: Eine Herzenssache.

Auch Simone Höhne ist froh, dass die Show in diesem Jahr wieder stattfinden kann. „Für mich ist das immer eine Einstimmung auf Weihnachten“, betont die Rostockerin. „Es war sehr traurig, dass das in den vergangenen beiden Jahren nicht stattfinden konnte.“

„Holiday in Ice“ ist Familientradition

Für Martina Biermann aus Rostock ist „Holiday on Ice“ ebenfalls schon so etwas wie Familientradition. „Ich bin jahrelang auch immer mit meiner Mutter hingegangen“, sagt sie. „Das war immer ein Highlight im Jahr.“ An diesem Donnerstag ist Biermann in Begleitung ihrer Tochter Josefin Biermann da. Die Greifswalderin hat in diesem Jahr den OZ-Existenzgründerpreis gewonnen. „Ich mag die Kombination aus Musik, Stars und Profi-Eiskunstlauf“, betont sie.

An Eiskunstlauf findet auch Annett Radtke Gefallen. „Wenn das im TV läuft, schaue ich mir das gerne an“, sagt die Rostockerin. Die Eisrevue sei nun die erste „Holiday on Ice“-Vorstellung für sie und ihren Mann Lars Hildebrand vom Rostocker Wach- und Sicherheitsdienst (WSD). „Wir sind sehr gespannt, was uns heute erwartet.“

Passend zur glamourösen Show gekleidet

Jördis Frommhold war als Kind schon einmal bei einer Vorstellung. „Das ist heute sicher alles ganz anders“, sagt die Ärztin und lacht. Melanie Mau hat sich – passend zur glamourösen Show – in ein Glitzerkleid geworfen. „Ich mag solche Shows. Aber auch, dass da echte Spitzensportler dabei sind“, sagt sie. Mau wurde von ihrer Bekannten Julia Kristin Pittasch zum Empfang mitgebracht. „Da bin ich sehr froh drüber. Die Karten sind ja auch immer begehrt“, sagt sie. Pittasch, die Aufsichtsratmitglied der „in Rostock“-Gesellschaft ist, betont: Holiday on Ice habe eine „Magnetwirkung“ für die Stadt. „Viele kommen auch für diese Show her.“