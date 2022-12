﻿Waghalsige Akrobatik und schillernde Kostüme: So war die Premiere von „Holiday on Ice“

Zum 19. Mal ist die beliebte Eisrevue in Rostock gestartet. Die begeisterte die Zuschauer mit Akrobatik und Kostümen. Exklusiv zur Premiere gab es zwei Olympiasieger als Gäste.

Rostock. Auf der Eisfläche in der Rostocker Stadthalle setzt am Donnerstagabend einer der Akrobaten zum Sprung an, dreht in der Luft eine Pirouette, landet elegant auf dem Boden und setzt sofort seine Runden auf dem glatten Eis fort. Die Zuschauer, die wenige Sekunden zuvor noch gebannt den Atem angehalten haben, brechen in Applaus aus. „Wow“, flüstert eine Besucherin ihrer Begleitung zu.