﻿Olympia-Traumpaar und Rihanna-Choreograph: Heiße Fakten zu „Holiday on Ice“ in Rostock

Glitzer, Glamour und große Gefühle: Die neue Holiday on Ice-Revue „A New Day“ lässt die Herzen des Publikums dahinschmelzen. Nachdem sie zweimal abgesagt werden musste, feiert die Eis-Show am Donnerstag (8. Dezember) ihr Comeback in der Stadthalle Rostock. Wie das Event Energie spart, was hinter den Kulissen passiert und weitere Geheimnisse, die Besucher wissen sollten.

„Holiday on Ice“ gastiert mit „A New Day“ in Rostock.

Rostock. Es soll eine spektakuläre Show auf dem Eis werden, die die Herzen des Publikums dahinschmelzen lässt: Am Donnerstag feiert „Holiday on Ice“ (HoI) Rostock-Premiere in der Stadthalle.

In den vergangenen zwei Jahren hatten Fans coronabedingt auf die Eis-Revue verzichten müssen. Am 8. Dezember feiert die Show ihr Comeback und macht mit ihrem Programm „A New Day“ bis 11. Dezember Station in der Hansestadt.

Glitzernde Kostüme, aufsehenerregende Bühnenbilder, atemberaubende Akrobatik und das alles eisgekühlt – damit hat sich die „Holiday on Ice“-Familie eine riesige Fangemeinde in Deutschland erspielt. Um Zuschauer zu faszinieren, wird viel Aufwand betrieben. Die OZ hat vor der Rostock-Premiere einen Blick hinter die Kulissen geworfen und verrät spannende Fakten, die selbst Stammgäste nicht wissen.

Hotel statt Camping

Die diesjährige Tour führt durch insgesamt 22 Städte Deutschlands. Rostock ist nach Grefrath, Dresden und Flensburg der vierte Stopp. Der Cast ist groß: 38 Eislaufprofis aus 15 Nationen sind dabei. Vor einigen Jahren noch war der HoI-Cast größtenteils mit Niederländern besetzt. „Sie haben in Wohnmobilen auf dem Parkplatz vor der Stadthalle übernachtet“, erinnert sich Christina Stresing-Schuberth, HoI-Projektleiterin in der Stadthalle. Inzwischen bucht sich die Crew in Rostocker Hotels ein.

Die Holiday-on-Ice-Projektleiter der Stadthalle Rostock, Sophie Lützow (l.) und Christina Stresing-Schuberth, freuen sich bereits auf die neue Show. © Quelle: Ove Arscholl

Prominente Gäste

In Rostock betritt ein Promi-Paar zum ersten Mal in dieser „Holiday on Ice“-Saison das Eis: Am 8. Dezember performen Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, die dieses Jahr in Peking Gold im Eistanz gewonnen haben, Teile ihrer Olympia-Kür.

Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, die dieses Jahr in Peking Gold im Eistanz gewonnen haben, sind beim Rostock-Auftakt am Donnerstag dabei. © Quelle: Holiday on Ice

Viel Technik und logistischer Aufwand

Sieben Vierzigtonner bringen Technik, Kulissen, Requisiten und Kostüme zu den Veranstaltungsorten. Der Aufbau der Show ist aufwendig: Eine 50-köpfige Crew bereitet die Eisfläche vor, richtet Licht- und Tontechnik ein und kümmert sich um die Garderobe. Auch ein eigenes HoI-Cateringteam reist mit und verköstigt Darsteller und Crew.

Peter Koschmieder ist der Technische Leiter der Holiday-on-Ice-Produktionen. Er misst die Mitte der Halle aus, bevor er die Tontechnik installiert. © Quelle: Ove Arscholl

Warum das Eis weiß ist

48 Stunden dauert es, um die Eisfläche in der Rostocker Stadthalle anzulegen. Dafür werden auf dem Hallenboden eine Plastikfolie und eine etwa drei Zentimeter dicke Styroporschicht ausgelegt. Darauf werden Aluminiumplatten platziert, die mit spezieller Technik so gekühlt werden, dass Wasser auf ihnen gefriert. Das Prinzip ist vergleichbar mit dem eines Kühlschranks, sprich: Ein Kältemittel zirkuliert durch Leitungen und kühlt durch Verdunstung oder Verdampfung die Umgebung. Das Wasser wird per Schlauch Schicht für Schicht aufgetragen, bis eine sieben Zentimeter dicke Eisdecke entsteht.

Das Eis ist fertig – der weitere Einbau kann beginnen. © Quelle: Ove Arscholl

Das Wasser wird zuvor mit Kreide weiß gefärbt. Das hat zwei Gründe, sagt Christina Stresing-Schuberth. Zum einen kommen so Lichteffekte besser zu Geltung. „Außerdem können die Eisläufer dann bei Sprüngen besser abschätzen, wie weit die Eisfläche entfernt ist, als wenn sie auf einen klaren Eiswürfel springen würden.“ Das Eis wieder aus der Stadthalle zu bekommen, ist echte Handarbeit: Es werde buchstäblich rausgehauen und vor der Stadthalle zu einem Eisberg aufgetürmt. „Den lassen wir dann von einem Entsorger abholen.“

Wenig heizen, viel LED

230 Scheinwerfer und bewegliche Lichtelemente, eine große Eisfläche – das kostet Energie. Dafür spart die Stadthalle an anderer Stelle. „Wir sparen die Beheizung der Halle“, sagt Christina Stresing-Schuberth. Das Publikum spüre davon nichts. Zudem komme energieeffiziente LED-Beleuchtung zum Einsatz. „Vom Stromaufwand her ist ‚Holiday on Ice‘ gleichzusetzen mit jedem normalen Konzert.“ Außerdem sind die insgesamt sieben Shows auf nur drei Tage verteilt, so lohne sich der Aufwand.

Der Cast trainiert vor der Tour bis zu neun Stunden täglich. © Quelle: Holiday on Ice

Vier Monate Näharbeit

Die Eisläufer sollen neben ihrem Können auch mit Fashion glänzen. Die Kostümdesignerin, deren Assistentin und 13 Näher und Näherinnen schneidern 300 Kostüme und Kopfschmuckteile. Im HoI-Kleiderfundus stecken mehr als vier Monate Arbeitszeit. Allein für die Eröffnungsszene von „A New Day“ wurden 3200 LEDs per Hand auf die Kostüme genäht.

Die Show bietet spektakuläre Artistik und sehenswerte Kostüme. © Quelle: Holiday on Ice

Intensives Training und Umziehen mit Schlittschuhen

Damit die Artisten scheinbar schwerelos übers Eis gleiten und Pirouetten, Hebefiguren und Sprünge sitzen, trainiert der Eislauf-Cast vor dem Tour-Auftakt bis zu neun Stunden täglich und feilt an Abläufen und Kostümen. Den Probelauf in Rostock absolvieren die Eislaufprofis am Tag vor der Premiere. Auch die Abläufe hinter den Kulissen müssen sitzen: Die Darsteller ziehen sich bis zu acht Mal pro Show um, haben dafür jeweils nur 30 Sekunden Zeit und behalten ihre Schlittschuhe dabei aber immer an.

„A New Day“ ist die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion. © Quelle: Holiday on Ice

Kein Springbrunnen für Giovanni Zarella

Wenn die Darsteller dann in Rostock scheinbar schwerelos übers Eis schweben, baumelt über ihren Köpfen eine Mega-Last: 32 Tonnen Technik und Kulissenteile werden unterm Stadthallen-Dach verbaut und setzen die Show in Szene. Das kann nicht jede Halle stemmen: In der Flens-Arena in Flensburg konnte vor wenigen Tagen ein Teil der Technik nicht verbaut werden, weil das Dach die Last nicht getragen hätte.

Auch in Rostocks Stadthalle galt schon: „Was nicht passt, wird passend gemacht.“ „Wir haben schon zahlreiche Tischler beschäftigt, die den Türrahmen aus- und wieder einbauen mussten, weil Kulissenteile sonst nicht in die Halle gepasst hätten. Ein Teil musste trotzdem draußen bleiben. Als 2010 Jana Ina und Giovanni Zarella als Stargäste aufliefen, mussten sie ohne den eigentlich für ihre Szene vorgesehenen Springbrunnen auskommen.

Die Rigger müssen für die aktuelle Holiday-on-Ice-Show „ A New Day“ insgesamt 32 Tonnen Equipment an die Decke der Rostocker Stadthalle hängen. Headrigger Maik Nehring (l.) und sein Kollege Maik Dümmler arbeiten mit drei weiteren Kollegen. © Quelle: Ove Arscholl

Rihanna-Choreograf inszeniert Eisshow

„A New Day“ ist die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion von „Holiday on Ice“. Dafür hat sich CEO und Produzent Peter O’Keeffe drei Masterminds von Weltrang ins Team geholt: Star-Choreograf Nathan Clarke inszenierte unter anderem die Abschlusszeremonie der Olympischen und Paralympischen Spiele 2012 in London, bei der er Auftritte für Weltstars, wie Rihanna, Coldplay, Jay-Z und Queen, kreierte. Silvia Aymonino, Kostüm-Designerin, hat unter anderem die Kostüme für die Eröffnungszeremonie der Winter-Olympiade in Turin entworfen. Kreativdirektor Francisco Negrin zeichnete bereits für zahlreiche gefeierte Inszenierungen in den bedeutendsten Opern-Häusern rund um die Welt verantwortlich.

Auch in puncto Farben hat die Show einiges zu bieten. © Quelle: Holiday on Ice

Tickets mit Kinder-Festpreis

Bei jedem HiO-Termin in Rostock können 3000 Zuschauer mitfiebern. Und noch gibt es Karten für alle Shows. Diese finden am 8.12. (19 Uhr), 9.12. (16+20 Uhr), 10.12. (14+18 Uhr) und 11.12. (13+16.30 Uhr) statt. Tickets kosten ab 33,35 Euro aufwärts. Tipp für Familien: Für Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren gibt es einen günstigeren Kinderfestpreis, der unabhängig von der Ticket-Kategorie der begleitenden Erwachsenen ist. Karten, die für die 2020 und 2021 ausgefallenen Termine gekauft wurden (also bis zum 31. Dezember 2021), sind übrigens nicht mehr gültig.