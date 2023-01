﻿Holländischer Werkzeugverleih zieht nach Rostock: Was die Firma bietet

Das wird nicht nur Hobby-Handwerker freuen: Ein holländisches Unternehmen, das auf den Verleih von Baumaschinen und Werkzeugen spezialisiert ist, wird sich in Rostock ansiedeln. Wo die Firma hinzieht und wann Eröffnung ist:

Rostock. Ob Winkelschleifer, Hebebühne oder Bagger: Privatpersonen und Firmen können sich bald in Rostock noch leichter Baumaschinen und Werkzeug ausleihen. Denn die niederländische Firma Boels Rental siedelt sich in der Hansestadt an. Bisher ist das Familienunternehmen schon in Schwerin, Stralsund, Neubrandenburg sowie Greifswald vertreten – und in der Bentwischer Hansestraße.