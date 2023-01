﻿Holländischer Werkzeugverleih zieht nach Rostock: Was die Firma bietet

Am alten Standort von Raab Karcher in der Werkstraße siedelt sich jetzt ein neues Unternehmen an.

Rostock. Ob Winkelschleifer, Hebebühne oder Bagger: Privatpersonen und Firmen können sich bald in Rostock noch leichter Baumaschinen und Werkzeug ausleihen. Denn die niederländische Firma Boels Rental siedelt sich in der Hansestadt an. Bisher ist das Familienunternehmen schon in Schwerin, Stralsund, Neubrandenburg sowie Greifswald vertreten – und in der Bentwischer Hansestraße. Doch das dort befindliche 5000 Quadratmeter große Grundstück wurde zu klein. Vor allem der Außenbereich ist an Kapazitätsgrenzen geraten, so dass die Suche nach einem neuen oder zusätzlichen Standort notwendig war.

„Die Anforderung war eine Gewerbehalle oder ein freies, bebaubares Gewerbegrundstück zum Kauf oder zur Miete an einer stark frequentierten Straße in oder Nähe eines Gewerbegebietes“, sagt Andrea Reimers, Sprecherin von Rostock Business. Die Wirtschaftsförderer der Hansestadt haben den Niederländern bei der Standortsuche geholfen. Und jetzt auch eine Lösung gefunden: Denn Boels mietet den früheren Standort von Raab Karcher in der Werkstraße 9 in Rostock-Marienehe.

Vorteil: Große Flächen und Umbau nach eigenen Wünschen

Boels Rental wurde Ende der 70er Jahre gegründet und ist mittlerweile eines der größten Vermietungsunternehmen Europas. Die Firma bietet in 725 Filialen in 18 Ländern über 790 000 Mietartikel und die Beratung durch mehr als 6900 Mitarbeiter an. Neben Baumaschinen und Werkzeugen werden beispielsweise auch Sanitäranlagen für Events verliehen.

Der Vorgänger am Standort Werkstraße – das Unternehmen Raab Karcher – war im vergangenen Jahr in einen Neubau in die Industriestraße umgezogen. Im Sommer 2022 hatte sich dann auch Boels an Rostock Business gewandt und um Hilfe bei der Standortsuche gebeten. So kam eines zum anderen und aus fünf vorgeschlagenen Standorten wählte Boels Rental den in Marienehe.

Denn der sei ideal für die Bedürfnisse des Verleihunternehmens. Das Gelände biete einen „großflächigen Außenbereich zur Präsentation mit der Möglichkeit für einen eigenen Waschplatz samt Ölabscheider und einen großzügigen Hallenbereich für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Dazu kommen noch der große Show- und Verkaufsraum sowie die gut erreichbare Lage und die Möglichkeit, Umbauten den eigenen Vorstellungen entsprechend vorzunehmen“, nennt Andrea Reimers Argumente, die Boel zur Ansiedlung bewogen haben.

Eröffnung für Oktober geplant

Die Eröffnung der neuen Filiale in der Werkstraße ist für Oktober dieses Jahres geplant. Wie viele Jobs mit dem neuen Standort geschaffen werden, ist noch offen. Klar ist aber, dass dort auch qualifizierte Arbeitskräfte gebraucht werden.

Rostock Business-Chef Christian Weiß freut sich, dass es gelungen ist, die Niederländer von der Hansestadt zu überzeugen. Die neue Filiale von Boels Rental „ist ein weiterer Baustein für einen leistungsfähigen Wirtschaftsstandort, denn die Ansiedlung von starken Dienstleistern ist Ausdruck der Zukunftsfähigkeit von Rostock“, sagt er.