Maritimes

Wolgast holt Schlepper „Steppke“ aufs Trockene: So gelang die Bergung des alten Schiffes

Kraftakt in Wolgast: Ein Mobilkran hob am Dienstagvormittag den mindestens 116 Jahre alten Schiffsveteran „Steppke“ aus dem Museumshafen. Das Schauobjekt soll am Stadthafen möglichst saniert werden. Mit Video und Bildergalerie.