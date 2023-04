Kostenfrei bis 10:00 Uhr lesen

Events

Am verlängerten Wochenende gibt es einige Events auf der Insel Usedom. In vielen Gemeinden wird traditionell der Maibaum gesetzt und damit die Saison eingeläutet. In den Bernsteinbädern wird angeradelt. Eine Auswahl und Übersicht über die Veranstaltungen am Wochenende.