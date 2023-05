﻿Holland-Flair am Rostocker Hopfenmarkt: Neuer Laden „Lieve“ hat Produkte für die ganze Familie

Rostock. „Lieve“ heißt auf niederländisch so viel wie „sich willkommen heißen“ und beschreibt schöne Dinge. Genau das möchte Katja Zimmer in ihrem neuen Family Concept Store im Hopfenmarkt rüberbringen. Bisher habe die zweifache Mutter keinen Laden wie diesen in Rostock gefunden. Inspiriert von ihrem liebsten Reiseziel Holland, machte sich die 33-Jährige mit ihrem eigenen Laden selbstständig.

„In Holland gibt es so viele schöne Produkte, die wir hier in Deutschland nicht haben“, sagt die Rostockerin. Jedes Jahr reist sie mit ihrer Familie ins Nachbarland. „Die Leute sind dort entspannt und freundlich, es gibt schöne Städte und das Land ist kinderfreundlich“, so Katja Zimmer. Als Beispiel nennt sie Kinderspielecken, die es in Einkaufsläden gibt. Das möchte sie in ihrem Concept Store „Lieve“ übernehmen.

Neuer Laden in Rostock verkauft ausgewählte Produkte

Das Konzept ihres Family Concept Stores: Es gibt verschiedene Warengruppen. Daher lässt sich der neue Laden im Hopfenmarkt weder als Deko-, noch als Kinder-, oder Präsenteladen definieren. Es gibt Kleidung für Kinder, Frauen und T-Shirts für Männer, Schuhe, Ketten und Spielwaren. Außerdem können Kundinnen und Kunden Kissen, Deko und Pflanzen kaufen. „Es gibt hier vieles, aber nicht in Massen.“

Im „Lieve“ wird es viele verschiedene Sachen geben. Unter anderem Kleidung, Spielzeug, Schmuck und verschiedene besondere Dekoartikel. © Quelle: Martin Börner

Ihre Produkte wählt Katja Zimmer danach aus, ob sie ihr selbst gefallen und qualitativ hochwertig, aber dennoch bezahlbar sind. Sie kauft viel in den Niederlanden, Skandinavien, aber auch in Deutschland ein. Neben ihrer Liebe zu Holland, spiegeln sich auch andere Charaktereigenschaften der 33-Jährigen in ihrem Laden wieder: „Es soll ein herzliches Miteinander sein. Wer reinkommt, darf lachen, einen Kaffee trinken und sich willkommen fühlen – wie bei mir zu Hause.“ Die 70 m² Ladenfläche sollen in schlichten Erdtönen Positivität ausstrahlen.

Bis zur Eröffnung ist noch einiges im Geschäft zu tun. Katja Zimmer streicht mit weißer Farbe ihren Tresen in ihrem Geschäft. © Quelle: Martin Börner

Eröffnung von „Lieve“ am 19. Mai in Rostock

Die Rostockerin ist gespannt, ob ihre Kundinnen und Kunden dieses Konzept und auch die Kinderspielecke annehmen werden. „Lieve“ kreist schon seit zwei Jahren in Katjas Gedanken umher. Die Personalreferentin bei der Deutschen Bahn hatte die Idee, den Laden zu gründen, den sie selbst in Rostock vermisst hat. Auch wenn ihr Job ihr Spaß gemacht hat, wollte sie die Selbstständigkeit wagen. „Ich bin stolz, mit meinem Partner und Freunden den Laden selbstständig renoviert zu haben und freue mich auf alles, was kommt.“

Am 19. Mai um 12 Uhr öffnet „Lieve“ im Hopfenmarkt. Ab dann hat der Wohlfühlladen montags bis samstags geöffnet.

