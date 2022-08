Im kommenden Schuljahr wird an der Juri-Gagarin-Grundschule in Rostock zunächst eine Übergangslösung für das Hort-Problem greifen. Langfristig kann nur ein Neubau am Groten Pohl Abhilfe schaffen.

Rostock. Es wird eng in der Juri-Gagarin-Grundschule in Rostock, genauer gesagt im Hort nahe der Einrichtung in der Südstadt. Mindestens 16 Plätze werden im neuen Schuljahr 2022/23 fehlen, prognostizierte die Hansestadt kurz vor dessen Beginn am 15. August.

Das Problem sei nicht neu, werde sich aber in den kommenden zehn Jahren weiter zuspitzen. So sei davon auszugehen, dass 2031 voraussichtlich 269 Mädchen und Jungen die Grundschule besuchen. Hortplätze gibt es in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) aktuell allerdings nur 238.