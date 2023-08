Hotel- und Bürokomplex Silohalbinsel in Rostock feiert Richtfest: Die OZ verlost Tickets

Rostock. Das Bauprojekt Silohalbinsel in Rostock feiert am 29. September Richtfest. Im Herzen der Hansestadt errichtet die Friedemann-Kunz-Familienstiftung einen Hotel- und Bürkomplex. Das Hotel Radisson wird über etwa 200 Zimmer, zwei Restaurants, eine Bar, einen 300 Quadratmeter großen Wellness-Bereich verfügen. Den Bürotrakt nutzt künftig das benachbarte Unternehmen Centogene.

Die OZ verlost 10 mal 2 Tickets für das Richtfest am 29. September. Die Gewinner erhalten exklusive Einblicke in eines der aktuell größten Bauprojekte in Rostock. Das Event beginnt 11 Uhr mit Begrüßung um Empfang. Das Ende ist gegen 15 Uhr geplant. Machen Sie mit!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 1. September. Die Gewinner werden rechtzeitig benachrichtigt.

OZ