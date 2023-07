﻿Hubschrauber der Polizei kreist über Rostock: Das ist der Grund

Mit etlichen Streifenwagen und einem Hubschrauber war die Rostocker Polizei am Sonntag im Einsatz. Offenbar löste die dramatische Beobachtung einer Zeugin eine große Fahndung aus. Was bisher bekannt ist.

Rostock. Groß angelegte Fahndung der Polizei in Rostock. Am Sonntagvormittag kreiste ein Polizeihubschrauber über der Innenstadt der Hansestadt. Laut einer Mitteilung der Beamten gegen Sonntagmittag wurde er von mehrere Streifenwagen unterstützt. Die Polizisten fahndeten nach drei unbekannten, mänlichen Personen, die in der Südstadt eine Frau gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt haben sollen.