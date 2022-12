﻿Hubschrauber kreist über Rostock: Das war der Grund

Am späten Dienstagnachmittag ist über der Hansestadt Rostock und in der näheren Umgebung ein Helikopter gekreist. Gängige Flugradar-Apps zeigten auf, dass es sich um einen Heli der Bundespolizei handelte. Doch dort wussten die Beamten nichts von einem Einsatz.

Rostock. Am späten Dienstagnachmittag ist ein Hubschrauber über der Hansestadt gekreist. Ein Blick auf den Flightradar zeigte schnell, dass es sich um einen Helikopter der Bundespolizei handelte, genauer um das Einsatzfahrzeug mit der Kennung D-HEGK. Das Kuriose: Die Beamten wussten nichts vom Einsatz. Sie seien in "keinerlei Einsätze verwickelt", sagte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion in Rostock.