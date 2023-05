﻿Hund in Rostock an Baum gefesselt: Darum findet Mischlingshund Donny kein neues Zuhause

Rostock. Es ist ein Fall, der Anfang des Jahres in der ganzen Hansestadt für Aufsehen sorgte: Der Mischlingshund Donny wurde von seiner ehemaligen Besitzerin schutzlos an einem Baum im Stadtteil Dierkow zurückgelassen. Nur dank aufmerksamer Anwohner konnte er rechtzeitig gefunden werden. Sein damaliger Zustand war „besorgniserregend“, erinnert sich Angelika Streubel vom Rostocker Tierschutzverein.

Sie war es, die das Tier gemeinsam mit Rettungskräften aus seiner misslichen Situation befreit und ins Tierheim Schlage gebracht hat. Keine leichte Aufgabe, denn der Mischling sei sehr verstört gewesen. Mittlerweile aber habe er sich von den Strapazen im Januar erholen können. Nur ein neues Zuhause, das finde er nicht.

Donny zeigt nach Tat Verhaltensauffälligkeiten

Grund dafür seien die Verhaltensauffälligkeiten, die der Hund nach dem Erlebten aufzeigt. „Er ist stark verängstigt und reagiert dementsprechend“, beschreibt Streubel. Zu Menschen sowie anderen Artgenossen könne er nur schwer Vertrauen aufbauen.

Die Tierschützerin ist wütend. Wütend auf die einstige Besitzerin des Vierbeiners, aber auch auf die Züchterin. Sie soll den Hund über die Plattform Ebay-Kleinanzeigen vermittelt und ihn persönlich bei den Interessenten abgegeben haben. „Donny ist isoliert auf einem Bauernhof aufgewachsen und wurde dann in die Platte gesteckt“, so Streubel. Artgerechte Haltung? Fehlanzeige. „Das geht gar nicht. Hier wurde nur ans Geld gedacht. Sonst hätte man das Tier niemals in solch ein Umfeld gelassen.“

Seine ehemalige Halterin fesselte Donny an einen Baum und ließ ihn schutzlos zurück. © Quelle: Stefan Tretropp

Den Angaben des Rostocker Tierschutzvereins zufolge soll die Familie, bei der der Mischling untergekommen sei, zuvor bereits aufgrund schlechter Tierhaltung auffällig geworden sein. Die Vermutung liege zudem nahe, dass der Mischling auch körperliche Gewalt erfahren haben könnte. „Wir wissen es nicht genau. Aber sein Verhalten deutet darauf hin.“

Rostocker Tierschützerin: „Menschen immer rücksichtsloser“

Täglich wird Streubel mit traurigen Schicksalen konfrontiert. Fälle wie der von Donny seien längst keine Seltenheit mehr. „Die Menschen werden immer rücksichtsloser“, sagt sie. Aber nicht nur in diesem Zusammenhang. Erst vor wenigen Tagen wurde die Tierschützerin in den Stadtteil Reutershagen gerufen.

Eine Entenmutter sei am Markt – fernab von jeglichem Gewässer – mit ihren zehn Küken umhergeirrt. Spaziergänger hatten den Tierschutzverein informiert. „Ich habe die Entenfamilie daraufhin ins Auto gepackt und sie zum Schwanenteich gefahren“, so Streubel weiter. Was sie dann aber erlebte, verschlägt ihr auch jetzt noch die Sprache.

Kein neues Zuhause für Donny

Bevor sie am Wasser angelangt war, sei ein Hund auf sie zu gerannt. Der dazugehörige Besitzer habe keine Anstalten gemacht, das Tier wieder an die Leine zu nehmen. Für die Küken purer Stress. Sämtliche Versuche, dem Hundehalter die Situation zu erklären und ihn auf die Leinenpflicht hinzuweisen, seien gescheitert. „Stattdessen hat er mich wild beschimpft, ist richtig aggressiv geworden.“ Leider kein Einzelfall. „So etwas erleben wir immer öfter.“

Auch im Fall von Donny habe sich die ehemalige Halterin wenig einsichtig oder gar kooperativ gezeigt. „Jegliche Versuche, mit der Frau ein vernünftiges Gespräch zu führen, sind gescheitert“, berichtet Streubel. „Ihre Einstellung hat deutlich gemacht, dass ihr das Wohlergehen des Tieres völlig egal ist.“ Sehr zum Leidwesen des Mischlings.

Ob der Hund noch einmal ein passendes und vor allem liebevolles Zuhause finden wird, sei in Anbetracht der aktuellen Umstände fraglich. Dabei habe er noch sein ganzes Leben vor sich. Er ist gerade einmal etwa ein Jahr alt. „Aber keiner möchte sich so einem verängstigten Tier mit Verhaltensauffälligkeiten annehmen“, sagt Streubel sichtlich betrübt. „Wir können nur hoffen.“