﻿Wieder Hund in Rostock gepeinigt: TV-Held Markus Bugger fordert härtere Strafe für Tierquäler

Der Rostocker Markus Bugger, bekannt auch aus der Vox-Show „Harte Hunde“, ist entsetzt über einen aktuellen Fall aus seiner Nachbarschaft. Er fürchtet eine Zunahme von Gewalt gegen Tiere. Am Samstag ist er mit seiner Sendung im Tierhof Labömitz auf Usedom zu sehen.

Rostock. Er saß zitternd wohl über Stunden festgeschnürt an einem Baum. Es war kalt, dunkel und regnete, während das Tier so eng angebunden war, dass es sich kaum bewegen konnte, ohne sich zu strangulieren. Als Helfer den Hund fanden, war er durchnässt und völlig verängstigt. Der Fall des gequälten Tieres in Dierkow hat auch den Rostocker Tierschützer Markus Bugger sehr berührt. Dabei spielte sich das Ganze auch noch in seiner Nachbarschaft ab.