﻿Lustiger Abend mit Hunde-Experte Martin Rütter in Rostock – doch bei einem Thema wurde er ernst

Hunde-Experte Martin Rütter ist am Freitagabend vor 3000 Fans in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. Besonders die Frauen hatten viel zu lachen: Wenn ihre Partner sagen „Der Hund oder ich“, dann stehen schnell die Koffer vor der Tür, so Rütter. Doch zum Schluss wurde er nochmal regelrecht wütend.

Hundetrainer Martin Rütter war am Freitagabend mit seinem Programm „Der will nur spielen" zu Gast vor 3000 Besuchern in der Rostocker Stadthalle.

Rostock. Er gilt als „bester Freund des Menschen“, als treuer und einfühlsamer Begleiter – der Hund. Doch in der Beziehung zwischen Zwei- und Vierbeiner kann so einiges schiefgehen, wie Hundeprofi Martin Rütter seinem Publikum am Freitagabend in der Rostocker Stadthalle erklärt. „Der Tag, an dem der Welpe einzieht, ist der schönste Tag im Leben – wenn wir ehrlich sind, sogar schöner, als die eigene Hochzeit“, sagt er.

Die 3000 Fans lachen. Gebannt hören sie dem Experten zu. „Für den Welpen ist dieser Tag hingegen kein schöner Tag, sondern Stress. Weg von den Geschwistern, der Mutter, dem vertrauten Umfeld. Zuhause warten dann Kinder, die an ihm zerren und der Opa, der hysterisch wird, weil das Tier mal pinkeln muss.“ Dabei brauche der Welpe erst einmal Ruhe, verhalte sich in den ersten Tagen anders als beim Züchter.

Experte betont: „Kommunikation ist wichtig“

Seit 25 Jahren engagiert sich der 52-Jährige für Hunde, gibt Tipps für ein funktionierendes Zusammenleben. Hunde würden untereinander zu 95 Prozent über Körpersprache kommunizieren, diese müsse man verstehen. „Bevor ein Hund bellt, knurrt oder winselt, sendet er körpersprachliche Signale.“ Der Experte nennt eine typische Situation. „Der Mensch beugt sich über den Hund und sagt ,Sitz’. Für einen sensiblen Hund ist dieses Vorbeugen bedrohlich. Er legt die Ohren zurück, legt sich hin, duckt sich ab. Der Mensch zieht ihn dann am Halsband wieder hoch.“ Für das Tier sei das ein Martyrium. „Der denkt sich, er sei bei einem Geisteskranken gelandet.“

Hundetrainer Martin Rütter: Nicht das Tier ist meistens das Problem, sondern das Verhalten des Menschen. © Quelle: Ove Arscholl

Hunde sind sensible Beobachter

Das Verhalten der Menschen könne Hunde irritieren. „Hunde beobachten uns den ganzen Tag. Und sie ziehen Rückschlüsse“, so der Experte. „Wenn du nach Hause kommst und eine fünfminütige Wiedersehens-Party mit dem Hund feierst, sagst du ihm ,Ich liebe dich, du bist wichtig’. Wenn du dann zu deiner Frau knapp ,Hallo’ sagst, vermittelst du dem Tier ,Ja gut, die Olle wohnt halt auch hier’. Und schon haben wir ein Problem.“

Lachen im Publikum, viele erkennen sich in der Situation wieder. Immer wieder fühlen sich die Fans ertappt, nicken zustimmend, tuscheln mit ihren Begleitungen.

Warnung: Nicht mit Stöckchen spielen Hunde-Experte Martin Rütter warnt davor, Hunde mit Stöckchen spielen zu lassen. Das könne lebensgefährlich sein, viele Vierbeiner würden schwerverletzt beim Tierarzt behandelt werden müssen. Der Grund: Ein geworfener Stock rotiert in der Luft um die Längsachse und kann mit der Spitze nach oben im weichen Boden stecken bleiben. Ein Hund, der auf den Stock zurennt, könne sich so regelrecht aufspießen. Das gemeinsame Spielen – etwa mit einem Ball oder anderen geeigneten Spielsachen – sei für die Beziehung von Hund und Halter jedoch sehr wichtig. „Alle Hunde brauchen viel Bewegung und Beschäftigung.“

Britta Abend aus Güstrow gefällt die Show. „Ich mag es, mit welcher Leichtigkeit er zeigt, dass nicht der Hund das Übel ist, sondern das Verhalten des Menschen“, sagt sie. Tipps braucht sie nicht. „Mein Bolonka Zwetna ist nicht schwer erziehbar.“

Martin Rütter weiß: „Frauen lieben den Hund mehr als den Partner“

Die Beziehung zwischen Mensch und Hund habe nichts mit Verstand zu tun. „Aber mit Liebe.“ Das Tier bekäme mehr Aufmerksamkeit und ihm werde mehr verziehen: Wenn der Ehemann Döner mit Zwiebeln esse, müsse er auf der Couch schlafen. „Wenn ein Hund sonntags um 6 Uhr den Kopf auf die Bettkante von Frauchen legt und sie wachatmet, darf er sofort ins Bett.“ Wieder zustimmender Applaus.

Ähnlich sei das beim Schnarchen. „Dein Hund macht dich glücklich, wenn er schnarcht, das findest du schön. Deinen Partner willst du dafür kaltmachen“, so der Hundeflüsterer. Die Begründung liege auf der Hand: „Alle Frauen, die heute hier sind, lieben ihren Hund mehr als ihren Mann. Wenn dir als Mann der Satz rausrutscht ,der Hund oder ich’ – so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die Koffer vor der Tür stehen.“

Emotionaler Appell: Kein Hundekauf über Kleinanzeigen

Der Tierschützer schlägt auch ernste Töne an. Ein Thema, das ihm am Herzen liegt: Der Kampf gegen den illegalen Welpenhandel. „Es gibt nicht einen einzigen seriösen Züchter, der auf die schwachsinnige Idee käme, einen Hund über Ebay-Kleinanzeigen zu verkaufen.“

Die Tiere, die übers Internet verkauft würden, hätten einen langen Leidensweg hinter sich. Rütter prangert eine Zoohandlung sowie eine „Welpenstube“ in Nordrhein-Westfalen an. Seine Recherchen führten nach Belgien zu „Europas größtem Welpenhändler“ sowie einer „illegalen Keimzelle“ in Ungarn.

Die Zuschauer bekommen schreckliche Bilder von verwahrlosten Hunden und Massentierhaltung zu sehen. Rütter erzählt von Zuchthündinnen, die in sechs Jahren zehnmal Welpen gebären müssen, und dann – sobald sie zu schwach für weiteren Nachwuchs sind – kein Futter und kein Wasser mehr bekommen und sterben. „Ich weiß, ihr habt einen lustigen Abend gebucht“, so der Tierschützer. „Aber wir dürfen da nicht weggucken. Wenn wir laut sind, können wir dazu beitragen, dass diese scheiß Tierquälerei aufhört.“