﻿Lustiger Abend mit Hunde-Experte Martin Rütter in Rostock – doch bei einem Thema wurde er ernst

Hundetrainer Martin Rütter war am Freitagabend mit seinem Programm „Der will nur spielen" zu Gast vor 3000 Besuchern in der Rostocker Stadthalle.

Hunde-Experte Martin Rütter ist am Freitagabend vor 3000 Fans in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. Besonders die Frauen hatten viel zu lachen: Wenn ihre Partner sagen „Der Hund oder ich“, dann stehen schnell die Koffer vor der Tür, so Rütter. Doch bei einem bestimmten Thema wurde er regelrecht wütend.

