﻿Hunde-Würger aus Gnoien: Verurteilter scheitert mit Berufung

Ein 25-Jähriger aus Gnoien (Landkreis Rostock) wollte seine Haftstrafe verkürzen. Doch während der Verhandlung wurden immer schockierendere Details aus seiner „belasteten, romantischen Beziehung“ bekannt.

Rostock. Ein Baby krabbelt durch den Zuschauerraum des Landgerichts. Es winkt seinem Vater zu, der gerade von drei Polizisten in den Gerichtssaal geführt wird. Diese skurril anmutendende Szene ereignete sich am Mittwoch in Rostock. Robert R., der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet und Vater des Kindes ist, musste sich dort unter anderem wegen des Besitzes von Drogen und wegen Körperverletzungen verantworten. Das Opfer seiner gewalttätigen Übergriffe, seine Freundin, war auch im Gerichtssaal – und brachte das Kind mit.