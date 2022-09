Am Sonntagabend ist es im Rostocker Stadtteil Lütten Klein zu einem tragischen Vorfall gekommen. Ein Hund der Rasse Old English Bulldog griff eine Frau und ihren Lebensgefährten in dessen Wohnung an. Polizeibeamte mussten das Tier mit elf Schüssen töten. Was bislang bekannt ist.

Rostock. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, kaum ein Mensch ist in der Lichtenhäger Chaussee unterwegs. Auf den ersten Blick wirkt die Szenerie im Rostocker Stadtteil Lütten Klein am Montag friedlich. Erst als ein Polizeiauto und ein Wagen der „Gefahrenabwehr Tier“ vor einem Mehrfamilienhaus in unmittelbarer Nähe zur Ostseeallee haltmachen, wird deutlich: Hier müssen sich kürzlich dramatische Szenen abgespielt haben. Mehrere Beamte steigen aus und betreten eine polizeilich versiegelte Wohnung im dritten Stock. Ihre Blicke sind ernst. Beamte der Polizei betreten die Wohnung in Lütten Klein. © Quelle: Stefan Tretropp